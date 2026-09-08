Chajarí tendrá una obra de $454 millones para recuperar una escuela histórica

La escuela N° 2 Álvarez Condarco de Chajarí será intervenida con una obra destinada a resolver problemas de humedad y deterioro edilicio. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $454 millones y será financiado con recursos provinciales.

La intervención alcanzará una superficie de 1.630 metros cuadrados y beneficiará a una matrícula de aproximadamente 550 estudiantes. El establecimiento está ubicado sobre calle Sarmiento y funciona en una construcción que data de 1911.

Además de la escuela primaria, en el mismo inmueble funcionan la escuela Nocturna y la ESJA N° 43 Ciudad de San Juan. Debido a la antigüedad y al valor patrimonial del edificio, el proyecto prevé conservar sus características arquitectónicas originales.

Qué trabajos se realizarán

Entre las principales tareas previstas aparecen la impermeabilización de las cubiertas y la reparación de sectores con fisuras y deterioros. También se reconstruirán cielorrasos afectados por problemas de humedad.

El proyecto contempla además la restauración y pintura de las carpinterías de madera, junto con trabajos generales de pintura en espacios interiores y exteriores del establecimiento de Chajarí.

También se ejecutarán nuevas líneas de desagüe pluvial en el patio, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y reducir los inconvenientes que actualmente afectan distintas áreas del edificio.

La licitación se abrirá a fin de mes

La obra será contratada mediante la Licitación Pública N° 10/26, impulsada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos. La apertura de sobres está prevista para el miércoles 30 de septiembre, a las 10.

El acto se realizará en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, ubicado en Gregorio Fernández de la Puente 220, en Paraná. Una vez adjudicados los trabajos, el plazo de ejecución será de 150 días corridos.

La iniciativa surgió a partir de un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura de Federación, que detectó las necesidades de mantenimiento y reparación en el inmueble de Chajarí.