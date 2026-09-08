UPCN pidió prorrogar la digitalización de trámites deportivos por falta de equipos

UPCN pidió prorrogar por 90 días la digitalización de trámites deportivos mediante GDE. El sindicato sostuvo que faltaban computadoras y escáneres y advirtió que la situación podía demorar los aportes para clubes y deportistas.
UPCN pidió prorrogar la digitalización de trámites deportivos por 90 días ante la falta de equipamiento en la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. El planteo estuvo relacionado con la aplicación de la Resolución N° 77/2026, que estableció la gestión digital de la documentación correspondiente a los aportes para clubes y deportistas.
El sindicato informó que presentó el pedido en representación de los trabajadores de la repartición, quienes manifestaron que no contaban con las condiciones materiales necesarias para implementar la totalidad del procedimiento mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica.
La organización gremial también solicitó una audiencia con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, para analizar la situación y definir las medidas que permitieran continuar con la tramitación de los aportes deportivos.
El planteo sobre los plazos de implementación
La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, aclaró que el sindicato acompañaba el proceso de modernización administrativa y la incorporación del GDE, pero cuestionó los plazos definidos para su aplicación en la Secretaría de Deportes.
“Acordamos totalmente con la modernización, estamos convencidos de que hay que implementarla”, expresó Domínguez. Sin embargo, consideró que “el Estado debe tener cierta coherencia respecto a los tiempos”.
Según explicó, el sistema comenzó a aplicarse sin que todas las áreas involucradas contaran con la infraestructura necesaria. “Hay organismos que están pidiendo prórroga porque les resulta imposible hacerlo, porque no cuentan con los elementos necesarios”, sostuvo.
Computadoras y escáneres insuficientes
Uno de los inconvenientes señalados por UPCN estuvo relacionado con el estado del parque informático de la repartición. De acuerdo con el sindicato, las computadoras disponibles no permitían procesar el volumen de documentación digital exigido por el nuevo procedimiento.
A esa situación se sumó la falta de escáneres con capacidad para convertir la documentación física en archivos PDF compatibles con el sistema de Gestión Documental Electrónica.
Domínguez indicó que algunas áreas solicitaron continuar temporalmente con los expedientes en papel. “Están pidiendo que los dejen hacer en papel hasta tanto se compren equipos o se puedan implementar las cuestiones técnicas”, explicó.
El posible impacto en los aportes deportivos
El sindicato advirtió que las dificultades técnicas podían afectar la continuidad de los procedimientos destinados a la asignación de fondos para instituciones deportivas.
“En este caso, está impidiendo el procedimiento normal para la asignación de fondos para los clubes”, señaló la dirigente sindical al referirse a las consecuencias de la aplicación del sistema sin el equipamiento requerido.
UPCN sostuvo que resolver los inconvenientes técnicos resultaba necesario para evitar demoras en los expedientes. “Resolver este problema es también garantizar que los aportes lleguen en tiempo y forma a clubes y deportistas”, manifestó Domínguez.
La representante gremial agregó que las instituciones y los beneficiarios de estas políticas “no pueden verse perjudicados por una implementación que no cuenta todavía con las herramientas necesarias”.
El trabajo del personal
Según informó el sindicato, los trabajadores de la Secretaría de Deportes realizaron tareas adicionales para mantener la actividad y garantizar la continuidad de los trámites.
No obstante, UPCN planteó que el compromiso del personal no podía reemplazar la infraestructura, los equipos informáticos y las herramientas que debía proporcionar el Estado provincial.
La entidad gremial remarcó que había acompañado las capacitaciones vinculadas con el GDE y que el pedido de prórroga no buscaba interrumpir el proceso de digitalización.
El reclamo para incluir recursos en el Presupuesto
“De ninguna manera planteamos un retroceso sobre esa decisión política”, afirmó Domínguez sobre la incorporación del sistema electrónico en los organismos provinciales.
La dirigente pidió que la implementación tuviera en cuenta las condiciones de cada repartición y que los recursos necesarios fueran contemplados en el Presupuesto provincial.
“Pedimos que esa decisión tenga criterio y que esté contemplada en el Presupuesto que se debe presentar en los próximos días, para evitar que el que quede en el medio sea el trabajador”, sostuvo.
Solicitaron mantener temporalmente los trámites en papel
UPCN solicitó formalmente que la aplicación de la Resolución N° 77/2026 fuera prorrogada por 90 días en la Secretaría de Deportes. Durante ese período, propuso mantener la metodología de trabajo vigente hasta que se incorporaran computadoras, escáneres y las herramientas técnicas necesarias.
El sindicato también pidió una audiencia con Mauricio Colello. Según indicó Domínguez, el secretario general de la Gobernación ya se había comunicado con la organización gremial.
“Seguramente esta semana tendremos novedades”, anticipó la secretaria adjunta. El planteo quedó sujeto a la respuesta del Gobierno provincial y a las medidas que se adoptaran para garantizar la continuidad de los trámites vinculados con los aportes deportivos.