Daño ambiental en un área protegida: retiraron la camioneta y aplicaron millonaria multa

La camioneta que había quedado enterrada en Pampa del Leoncito, un área natural protegida de San Juan, fue retirada después de permanecer un mes en el lugar. Tras evaluar los daños ocasionados, la Justicia dispuso que el propietario del vehículo y su acompañante deberán pagar multas que, en conjunto, ascienden a $8,6 millones.

El operativo de extracción se realizó durante el fin de semana con participación de Gendarmería Nacional, efectivos de la Comisaría 33ª de la Policía de San Juan y personal de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La intervención de los organismos tuvo como objetivo supervisar las maniobras necesarias para retirar la camioneta y evitar que durante el procedimiento se produjeran nuevos daños sobre el terreno.

La extracción había sido autorizada por el Juzgado de Paz de Calingasta, a cargo del juez Andrés Troche. El magistrado estableció las condiciones bajo las cuales debía desarrollarse el procedimiento y ordenó que los organismos intervinientes dejaran constancia de las tareas realizadas mediante un acta.

El vehículo pertenece a Agustín Añó, un médico mendocino, quien había ingresado al lugar acompañado por Pablo Andrés Abraham. La camioneta quedó encallada y las posteriores maniobras realizadas para intentar liberarla incrementaron el impacto sobre el suelo.

Después de la evaluación correspondiente, se determinó que Añó y Abraham deberán pagar una multa de $4,3 millones cada uno, por lo que las sanciones económicas alcanzan un total de $8,6 millones.

Advierten que el terreno podría tardar décadas en recuperarse

El monto fue establecido teniendo en cuenta tanto el ingreso del vehículo al área protegida como las maniobras posteriores efectuadas para intentar retirarlo.

A un mes del episodio, el terreno recuperó parte de su característico aspecto de arcilla quebradiza. Sin embargo, las huellas dejadas por el vehículo todavía son visibles y existen surcos que alcanzan hasta 25 centímetros de profundidad.

De acuerdo con las estimaciones realizadas tras analizar el impacto ambiental, la recuperación completa del terreno podría demandar alrededor de 80 años, debido a las particulares características del suelo de Pampa del Leoncito.

Mientras se aguardaba la autorización judicial y la definición del procedimiento adecuado para retirarla, la camioneta permaneció durante aproximadamente un mes en el área protegida.

Durante ese período, personal de Gendarmería Nacional custodió el lugar para impedir que el vehículo fuera extraído sin autorización y evitar nuevas intervenciones sobre el terreno.