Habilitaron nuevos radares sobre la Ruta 14: dónde estarán ubicados

El Gobierno nacional autorizó la instalación de nuevos radares y dispositivos de fiscalización sobre la Ruta 14 y la Ruta Nacional 119, en jurisdicción de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. La medida fue formalizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante la Disposición 271/2026.

En total, fueron habilitados seis equipos: tres cinemómetros destinados a controlar la velocidad y otros tres dispositivos preparados para detectar adelantamientos indebidos y verificar el cumplimiento del uso obligatorio de luces bajas.

La autorización surgió a partir de un pedido presentado por el municipio de Curuzú Cuatiá y contempla controles en diferentes sentidos de circulación. Cuatro de los seis equipos estarán concentrados sobre la Ruta 14, mientras que los restantes funcionarán en la Ruta 119.

Dónde estarán ubicados los radares en la Ruta 14

Uno de los radares para controlar la velocidad será instalado en el kilómetro 437,6 de la Ruta 14, en sentido ascendente. En ese mismo sector también operará un equipo destinado a detectar adelantamientos indebidos y controlar el uso de luces bajas.

Para quienes circulen en sentido descendente, los controles estarán ubicados en el kilómetro 438,2. Allí funcionará otro cinemómetro para fiscalizar la velocidad permitida en el tramo.

Ruta 14.

En ese mismo punto también fue autorizado un dispositivo para detectar maniobras de adelantamiento prohibidas y verificar que los vehículos circulen con las luces bajas encendidas, tal como establece la normativa vial.

Dos dispositivos más sobre la Ruta 119

Los otros dos equipos habilitados estarán instalados sobre la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 31,7. En ese lugar, el control alcanzará a los vehículos que circulen en ambos sentidos.

Uno de los dispositivos será utilizado para medir la velocidad, mientras que el segundo permitirá fiscalizar adelantamientos indebidos. De esta forma, el esquema total contempla cuatro equipos sobre la Ruta 14 y otros dos en la Ruta 119.

La disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial fue firmada el 27 de agosto de 2026 y habilita formalmente la utilización de los dispositivos solicitados por el municipio correntino en los puntos establecidos.

Qué infracciones podrán detectar

Los nuevos radares tendrán como objetivo controlar los límites de velocidad establecidos para estos sectores, mientras que los dispositivos complementarios permitirán detectar otras conductas que pueden representar un riesgo para la circulación.

Entre ellas se encuentran los adelantamientos realizados en lugares no permitidos y el incumplimiento de la obligación de transitar con las luces bajas encendidas, dos situaciones que también quedarán alcanzadas por el esquema de fiscalización.

Con la autorización ya otorgada, los nuevos puntos de control quedarán distribuidos en dos rutas nacionales dentro del departamento Curuzú Cuatiá. En el caso de la Ruta 14, los dispositivos estarán concentrados entre los kilómetros 437,6 y 438,2.