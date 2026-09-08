Se inicia el cronograma de pagos de jubilaciones, AUH y otras prestaciones de ANSES

8 de Septiembre de 2026

Se inicia el pago de prestaciones de ANSES

Este martes 8 de septiembre se inicia el cronograma de pagos de ANSES correspondiente al mes de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Vale recordar que los beneficios como las jubilaciones, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, se abonan con un aumento del 2,11 por ciento.

Calendario de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 14 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 14 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de septiembre

• DNI terminados en 1: 11 de septiembre

• DNI terminados en 2: 14 de septiembre

• DNI terminados en 3: 15 de septiembre

• DNI terminados en 4: 16 de septiembre

• DNI terminados en 5: 17 de septiembre

• DNI terminados en 6: 18 de septiembre

• DNI terminados en 7: 21 de septiembre

• DNI terminados en 8: 22 de septiembre

• DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 09 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 09 de septiembre al 09 de octubre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 08 de septiembre al 09 de octubre.

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre