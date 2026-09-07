“La virgen de la tosquera” representará al cine argentino en los Premios Goya. Dirigida por Laura Casabé y basada en cuentos de Mariana Enriquez, competirá por el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana.
“La virgen de la tosquera” representará al cine argentino en los Premios Goya, luego de ser elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La película dirigida por Laura Casabé buscará competir en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41ª edición de los galardones españoles.
El film está basado en los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, incluidos en Los peligros de fumar en la cama, de la escritora Mariana Enriquez. La adaptación cinematográfica cuenta con guion de Benjamín Naishtat y combina elementos de terror, adolescencia, deseo y memoria social.
La historia transcurre durante un verano sofocante, pocos meses después del estallido social y político de diciembre de 2001. Se detalla que la crisis argentina funciona como telón de fondo para un relato de iniciación en el que los deseos, los celos y diferentes formas de violencia adquieren una dimensión perturbadora a través del género fantástico.
Una película basada en el universo de Mariana Enriquez
La propuesta lleva a la pantalla grande parte del universo narrativo construido por Enriquez, en el que los territorios populares, los cuerpos, los miedos y los fantasmas se convierten en elementos centrales del terror.
La combinación de la obra de Enriquez, la dirección de Casabé y el guion de Naishtat apunta a construir una atmósfera inquietante que no depende únicamente del sobresalto. La película utiliza el fantástico como herramienta para abordar tanto los conflictos íntimos de sus protagonistas como una sociedad marcada por la crisis.
De esta manera, La virgen de la tosquera entrelaza una historia de amigas, deseo y desamor con las heridas sociales que dejó la Argentina de comienzos del siglo XXI. Ese recorrido ahora tendrá una nueva instancia internacional con su elección para representar al país en los Goya, publicó Página 12.
Cómo fue elegida para representar a Argentina
La elección estuvo a cargo de los miembros de la Academia de Cine Argentina mediante un proceso de votación desarrollado en dos etapas. La segunda instancia, fiscalizada por la Escribanía D’Alessio, finalizó el domingo 6 de septiembre.
La decisión fue anunciada este lunes 7 de septiembre en la Residencia del Embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. La encargada de comunicar el resultado fue Dolores Fonzi, integrante de la Academia, directora y actriz de Belén, película ganadora del Goya a Mejor Película Iberoamericana en la edición anterior.
En la instancia final, La virgen de la tosquera se impuso entre las candidatas que también integraban El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.
La trayectoria de Laura Casabé
Laura Casabé nació en Buenos Aires en 1982, es directora de cine egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se formó con Emir Kusturica y estudió guion en la New York Film Academy. A lo largo de su carrera realizó más de 50 cortometrajes, varios de ellos distinguidos en festivales internacionales.
Su primer largometraje de ficción fue La valija de Benavidez, que participó del Blood Window del Festival de Cannes, Sitges, Fright Fest, Bafici y Morbido. La producción consiguió seis premios internacionales y permaneció siete semanas en cartel después de su estreno comercial en Argentina.
Posteriormente dirigió Los que vuelven, cuyo estreno mundial se produjo dentro de la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2019. Allí obtuvo el premio a Mejor Película del Mercosur, además de reconocimientos por fotografía y música.
El recorrido internacional de “La virgen de la tosquera”
Antes de su estreno, el proyecto de La virgen de la tosquera ya había iniciado un importante recorrido internacional. Fue seleccionado por el Festival de Sitges para participar del mercado Sitges PitchBox, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Proyecto.
También fue elegido por el Festival de San Sebastián para formar parte del Foro de Coproducción Europa-América Latina. En Argentina recibió la declaración de interés del Incaa y distintos respaldos destinados a su desarrollo y producción, entre ellos programas de incentivo a la actividad audiovisual.
Ahora llegará a una nueva instancia con su elección como representante argentino ante los Premios Goya. La producción buscará llevar al escenario iberoamericano una historia atravesada por los fantasmas personales y colectivos de la crisis de 2001, a través de una combinación de terror, adolescencia y memoria social.