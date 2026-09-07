Transporte: Steren habló de tarifas, subsidios, controles y nuevos trámites a través de Mi Entre Ríos

Los usuarios podrán denunciar problemas del transporte interurbano desde Mi Entre Ríos, luego de que la plataforma provincial incorporara cinco nuevos trámites digitales. La herramienta permitirá comunicar demoras, malos tratos, incumplimientos, cobros incorrectos y deficiencias en los vehículos sin concurrir a las oficinas de la Secretaría de Transporte.

Las gestiones habilitadas comprenden la presentación de reclamos por el funcionamiento del transporte, el alta y la baja de vehículos del parque móvil, y el alta y la baja del personal de conducción. Los trámites destinados a las empresas también podrán completarse de manera remota.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, destacó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto con la Secretaría de Modernización. “Estamos trabajando fuertemente, haciendo lo que nos comprometimos, cerca de la gente, gestionando para los usuarios y complementándonos con las distintas secretarías”, expresó.

Reclamos disponibles durante las 24 horas

Steren explicó que la repartición advirtió rápidamente las posibilidades que ofrecía la plataforma provincial. “Sobre el trabajo de la Secretaría de Modernización y la plataforma Mi Entre Ríos, fuimos de los primeros en decir: ‘Esto nos sirve’. Cuando asumimos, todo se hacía en papel”, recordó.

A partir de la digitalización, los pasajeros ya no tendrán que concurrir personalmente a una oficina ni completar formularios impresos. Las denuncias podrán realizarse desde cualquier punto de la provincia y a cualquier hora.

“Al usuario le sirve porque puede reclamar a través de la aplicación, sin ir presencialmente ni llenar un formulario. Puede denunciar una salida fuera de horario, el estado del coche, el costo del pasaje o cualquier situación relacionada con el chofer”, detalló el funcionario.

El sistema permitirá reducir los tiempos entre la recepción del reclamo y la intervención de la Secretaría de Transporte. También facilitará el seguimiento de las denuncias y la identificación de las empresas responsables de cada recorrido.

“La plataforma Mi Entre Ríos beneficia a todos. Al Estado porque tiene que controlar y regular el transporte. Se acortan los tiempos de los reclamos y el trámite se puede hacer cualquier día, durante las 24 horas”, subrayó.

Más de 1.500 tarifas estaban desactualizadas

Durante la entrevista, Steren también se refirió a los reclamos recibidos por diferencias en los precios de los pasajes interurbanos. Según precisó, la Secretaría detectó más de 1.500 tarifas que se encontraban desfasadas.

El funcionario explicó que, después de la desregulación nacional, las empresas bajo jurisdicción federal pueden determinar sus valores. Sin embargo, en Entre Ríos continúa vigente un sistema regulado, con una tarifa máxima autorizada mediante un decreto del gobernador.

“Más de 1.500 tarifas estaban desfasadas y lo detectamos. Las provincias se manejan con una tarifa regulada, autorizada por el gobernador mediante un decreto. Desde mayo estaba fijada en 177 pesos por kilómetro”, indicó.

La irregularidad no se encontraba necesariamente en el precio máximo establecido, sino en los valores aplicados a los tramos intermedios de cada recorrido. La Secretaría comenzó a recibir consultas y denuncias mediante las ventanillas de atención y las redes sociales.

“Empezamos a recibir reclamos con números distintos. Les pedimos a las empresas que ajustaran sus valores a la tarifa techo. Un pasaje que figuraba a 14.000 pesos hoy vale 8.500”, ejemplificó.

Intimaron a las empresas a corregir los valores

La provincia citó a las compañías involucradas para que modificaran los cuadros tarifarios. Según Steren, las diferencias afectaban principalmente a quienes utilizaban tramos intermedios dentro de recorridos más extensos.

“Las tarifas intermedias eran incorrectas. Se citó a las empresas para que las corrigieran”, afirmó el secretario.

Actualmente, el sistema interurbano entrerriano comprende 112 servicios, alrededor de 500 viajes diarios y cerca de 200 colectivos. La información sobre las tarifas y el desempeño de las unidades podrá complementarse con las denuncias recibidas mediante Mi Entre Ríos.

La Secretaría espera que la nueva vía de comunicación permita detectar con mayor rapidez cobros que superen el máximo autorizado, incumplimientos de horarios y otras deficiencias. Los reportes aportados por los pasajeros serán analizados por el organismo provincial.

Cómo funcionan los subsidios al transporte

Steren señaló que la provincia sostiene diferentes mecanismos de asistencia para garantizar el funcionamiento del sistema y los beneficios destinados a estudiantes y docentes.

En el transporte interurbano, el Gobierno provincial paga un monto por kilómetro recorrido a alrededor de 36 empresas. La distribución se realiza según la cantidad de kilómetros efectivamente cubiertos por cada prestadora.

“Hay cerca de 20 empresas que hacen menos de 20.000 kilómetros. Son compañías familiares y pequeñas, pero a todas se las ayuda según los kilómetros que realizan”, explicó.

En los servicios urbanos que cuentan con SUBE, el boleto gratuito para estudiantes primarios y secundarios es financiado de manera compartida entre la provincia y los municipios.

“Si el boleto sale 1.720 pesos, cuando el estudiante pasa la tarjeta no paga nada: la mitad la abona la provincia y la otra mitad, el municipio”, precisó Steren.

Beneficios para estudiantes y docentes

El funcionario informó que el boleto universitario y el destinado a docentes son financiados por la provincia en localidades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz.

No obstante, aclaró que existen dificultades para aplicar esos beneficios en las ciudades que todavía no cuentan con un sistema electrónico para registrar los viajes. “En otras localidades no está el boleto electrónico y allí no podemos medir”, manifestó.

También se refirió a los docentes que deben trasladarse fuera de las áreas alcanzadas por los beneficios vigentes. Según explicó, esos viajes se encuentran identificados con un código sobre el cual la Secretaría no puede aplicar una gratuidad adicional.

“Los maestros que viajan fuera del área tienen el código 29 y allí no podemos intervenir con alguna gratuidad. No podemos dar esa asistencia adicional”, afirmó.

Automatización de la gratuidad mediante SUBE

La Secretaría de Transporte alcanzó un acuerdo con el Consejo General de Educación para compartir y cruzar las bases de datos de estudiantes y docentes.

El objetivo es que los beneficiarios no tengan que renovar manualmente la gratuidad cada vez que comience un nuevo período. La información será validada de forma automática mediante los registros oficiales.

“Hicimos un acuerdo con el CGE y compartimos las bases de datos. De esa manera, a los docentes les cargamos automáticamente la gratuidad, al igual que a los estudiantes”, explicó Steren.

El funcionario valoró además el cumplimiento de los pagos provinciales. “Trabajamos muy bien con Fabián Boleas, el Ministro de Economía y Servicios Públicos. El cuarto día hábil, el Ministerio liquida los subsidios. Es algo muy positivo”, sostuvo.

Transporte metropolitano y relación con Paraná

Steren indicó que la provincia tiene bajo su responsabilidad los subsidios correspondientes al transporte del área metropolitana de Paraná.

“Trabajamos con el área metropolitana, con ocho líneas y 47 colectivos diarios que hacen 260.000 kilómetros mensuales. La relación con Paraná es muy buena y estamos coordinados”, aseguró.

El municipio realizó su propio llamado a licitación para reorganizar el transporte urbano dentro del ejido de la capital. En ese proceso quedó incluida la empresa San José para la prestación de servicios municipales.

La provincia, en tanto, continuará definiendo los recorridos metropolitanos, mientras que la ubicación y coordinación de las paradas serán acordadas con el gobierno municipal.

Preparan una licitación para el área metropolitana

El funcionamiento actual del transporte metropolitano se encuentra alcanzado por el Decreto 825, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Secretaría provincial comenzó a preparar los pliegos para un nuevo llamado a licitación. Si el procedimiento no pudiera completarse antes del vencimiento, Steren admitió que podría disponerse una prórroga.

“Estamos acordando con el municipio todo el esquema: los recorridos los fija la provincia y las paradas las coordinamos con el municipio”, señaló.

Pagos nacionales y demoras en las transferencias

Steren aseguró que Entre Ríos cumple con los compromisos asumidos para financiar los subsidios provinciales. Además, indicó que mantiene contacto permanente con secretarios de Transporte de otras jurisdicciones.

“Entre Ríos es una provincia puntual con el pago de todos los subsidios que comprometió”, remarcó.

En cuanto a los aportes nacionales vinculados con el sistema SUBE, explicó que Nación accede a los registros de cada viaje, elabora la liquidación y posteriormente envía los fondos para que sean transferidos a las empresas.

“Hubo atrasos e hicimos gestiones para que se regularizaran. En septiembre pagamos junio y julio, y estaríamos dentro del circuito de los 60 días”, detalló.

Altas digitales para coches y conductores

Los nuevos trámites también modificarán la relación administrativa con las prestadoras. Una vez adjudicada una ruta, cada empresa debe informar qué vehículo utilizará para cubrirla.

La provincia realiza una revisión técnica para comprobar que la unidad resulte adecuada para el servicio. Después de la inspección, se autoriza el alta del colectivo dentro del parque móvil de la empresa.

“Antes había que ir por ventanilla. Ahora todo se presenta digitalmente. La empresa informa con qué colectivo prestará el servicio y el Gobierno hace la revisión técnica antes de darle el alta”, explicó Steren.

El mismo mecanismo será aplicado para la nómina de conductores. “La lista de choferes se tramita mediante el alta y la baja del personal de conducción. Evitamos que las empresas tengan que viajar hasta Paraná para incorporar a un trabajador”, añadió.

Patentes, pasajes sociales y VTV

El secretario recordó que Entre Ríos concede a las empresas de transporte una reducción del 50% en el impuesto automotor. Como contraprestación, las compañías colaboran con la entrega de pasajes sociales.

También se refirió a la exención de la Verificación Técnica Vehicular para automóviles particulares radicados en la provincia. Aclaró que la obligación se mantiene cuando el vehículo se utiliza para transportar cargas o pasajeros.

Aníbal Steren sobre la actualidad del transporte en Entre Ríos

“En cualquier punto de la provincia se puede presentar la foto de la cédula verde y el DNI para obtener la exención. Cuando se transita por Santa Fe o Córdoba, se presenta ese documento y no corresponde que se cobre una multa por ese motivo”, sostuvo.

Finalmente, consultado sobre versiones relacionadas con despidos de choferes en Santa Fe, Steren señaló que había escuchado la información, pero que no recibió una comunicación formal debido a que se trataba de una empresa privada.

“He escuchado que hubo despidos de choferes en Santa Fe, pero es una empresa privada y no me lo comentaron. Dentro de la nueva ley, una empresa puede tomar a una persona a prueba y darle de baja”, concluyó.