El boleto de colectivo en Concordia sube desde este sábado: estos son los nuevos valores

El boleto de colectivo tendrá nuevos valores en Concordia a partir de este sábado 5 de septiembre. La tarifa plana del transporte urbano pasará a costar $1.930, de acuerdo con el cuadro establecido mediante el Decreto municipal N° 762/2026.

La actualización fue firmada el 25 de agosto y establece los importes máximos que podrán aplicarse en los distintos servicios. El ajuste se enmarca en la ordenanza que habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a revisar las tarifas de manera semestral.

Además del boleto común, el incremento modifica los precios correspondientes a los recorridos de mayor extensión y al servicio nocturno.

Cuánto costará viajar en colectivo

La primera sección, correspondiente a la tarifa plana, quedará en $1.930. La segunda sección tendrá un costo de $2.316, mientras que la tercera pasará a $2.702.

Para la cuarta sección, el valor máximo será de $3.860. En tanto, quienes utilicen el servicio nocturno deberán abonar $2.702.

El esquema de boleto integrado también continuará vigente. El primer viaje tendrá el valor de la tarifa plana y el segundo será gratuito si se realiza dentro de la misma sección y dentro de una ventana de 50 minutos. En los restantes casos contemplados para un tercer pasaje, el importe establecido será de $1.039.

Qué pasará con los boletos con descuento

El boleto de colectivo seguirá siendo gratuito para menores de tres años, personas con discapacidad, pasajeros con certificado del INCUCAI y estudiantes de nivel primario y secundario.

Los estudiantes universitarios conservarán una bonificación del 70% sobre la tarifa plana, por lo que abonarán $579. Ese mismo importe fue fijado para docentes dependientes del Consejo General de Educación.

Por otra parte, el Boleto Concordiense mantendrá el descuento del 30%. Con la nueva tarifa, quienes cuenten con ese beneficio pagarán $1.351 por viaje.

El nuevo cuadro comenzará a regir este sábado

La actualización de las tarifas se realizó después de cumplirse el período establecido para la revisión semestral del servicio de transporte público de Concordia.

Para definir los nuevos valores se consideran distintos componentes vinculados con la prestación, entre ellos los gastos de funcionamiento, mantenimiento de las unidades y costos laborales.

Con la entrada en vigencia del decreto este sábado 5 de septiembre, la tarifa plana del boleto de colectivo alcanzará los $1.930 y el resto de las categorías comenzará a aplicar los nuevos topes establecidos para el transporte urbano de Concordia.