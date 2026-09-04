Se descompensó a 300 metros de terminar una media maratón y murió cinco días después

Axel Starke, un corredor de 48 años oriundo de Rosario, murió cinco días después de haberse descompensado cuando estaba a apenas 300 metros de completar la Media Maratón de Buenos Aires. El deportista sufrió el episodio durante los últimos metros de los 21 kilómetros y debió recibir maniobras de reanimación antes de ser trasladado a un hospital.

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 23 de agosto, cuando Starke transitaba el kilómetro 20,7 de la competencia. Alrededor de las 9:38, el atleta se desplomó en la zona de Figueroa Alcorta y Dorrego, cuando estaba a pocas cuadras de cruzar la línea de llegada.

Un equipo de socorristas, junto con un cardiólogo y una enfermera que se encontraban en el lugar, activó el protocolo de emergencia. Le colocaron un desfibrilador externo automático (DEA) e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A las 9:39 se dio aviso al centro de coordinación y se activó una ambulancia que se encontraba a unos 25 metros del lugar. Dos minutos más tarde arribó el equipo de atención avanzada, que continuó con las tareas para intentar estabilizar al corredor.

Starke fue subido a una ambulancia a las 9:50 y un minuto después comenzó el traslado, con escolta policial, hacia el Hospital Fernández. Llegó alrededor de las 9:55 y, al ingresar al shockroom, había recuperado el pulso y el ritmo cardíaco.

Sin embargo, poco después sufrió otro paro cardiorrespiratorio y los profesionales debieron realizar nuevas maniobras de RCP. Una vez estabilizado, fue derivado al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), donde permaneció internado durante varios días.

Murió cinco días después

Durante la madrugada del viernes 28 de agosto, Starke sufrió una falla renal y un nuevo paro cardíaco. Su fallecimiento fue constatado cerca de las 3, cinco días después de la competencia.

La muerte del deportista provocó repercusión luego de que se viralizaran imágenes de las maniobras de reanimación que recibió sobre la avenida Figueroa Alcorta. A partir del desenlace, además, su familia planteó cuestionamientos sobre los tiempos y las características de la atención brindada.

Claus Starke, uno de sus cinco hermanos, realizó un descargo público en el que sostuvo que entre la descompensación y la llegada al hospital transcurrieron entre 16 y 19 minutos. Según el cronograma de la organización citado por la información disponible, fueron 17 minutos: el colapso ocurrió a las 9:38, el traslado comenzó a las 9:51 y el ingreso al Fernández se produjo a las 9:55.

El reclamo de la familia

“Ese es tiempo suficiente para que el cerebro, sin sangre oxigenada, entre en estado de hipoxia, y que esa hipoxia provoque un edema generalizado que fue determinante para el futuro de Axel”, expresó Claus al cuestionar la asistencia que recibió su hermano.

Además, aseguró que médicos del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires le indicaron que Axel había permanecido un tiempo prolongado sin una ventilación efectiva y que esa situación habría comprometido la llegada de oxígeno al cerebro.

“Mi hermano Axel no tuvo chances, las cartas estaban dadas y su mano era muy mala”, lamentó. Finalmente, pidió que lo ocurrido sirviera para revisar los protocolos de asistencia en competencias deportivas masivas.

Quién era Axel Starke

El deporte había ocupado un lugar importante durante gran parte de la vida de Starke. Entre los 8 y los 16 años practicó rugby en Pucará y, con el paso del tiempo, desarrolló una fuerte pasión por el running y el triatlón.

Había participado en pruebas de 21 y 42 kilómetros y también practicaba otras disciplinas, como windsurf, golf y esquí. Además, había obtenido el título de timonel y llegó a cruzar el Río de la Plata durante una sudestada.

Starke vivía en Rosario junto a su esposa y sus tres hijos. En el ámbito profesional había desarrollado una extensa trayectoria en la industria hotelera y, al momento de su muerte, se desempeñaba como gerente de los hoteles Savoy y Esplendor Savoy Rosario.