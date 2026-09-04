Revisarán subsidios de luz y gas y notificarán a usuarios para actualizar datos

El Gobierno nacional estableció un nuevo procedimiento de revisión de los subsidios de luz y gas que alcanzará a determinadas solicitudes que llevan al menos un año registradas y no pudieron ser asociadas correctamente con un suministro. Los usuarios involucrados tendrán 60 días corridos, desde que sean notificados, para actualizar la información y evitar que el pedido sea dado de baja.

La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía y alcanza al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La norma fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En concreto, se revisarán las solicitudes que hayan cumplido un año desde su alta y que durante ese período no hayan podido ser vinculadas con los suministros informados por las empresas prestadoras de los servicios de electricidad y gas por redes.

Quiénes deberán actualizar los datos

La disposición no implica la eliminación automática del beneficio. Antes de proceder a la baja, el Gobierno deberá notificar a los titulares afectados mediante los medios de contacto que declararon cuando realizaron la solicitud.

A partir de esa notificación comenzará a correr un plazo de 60 días corridos. Durante ese período, el usuario podrá rectificar, actualizar o completar los datos correspondientes al suministro que había informado originalmente. También tendrá la posibilidad de declarar un nuevo suministro.

Solamente cuando hayan transcurrido los 60 días sin que el usuario haya realizado las modificaciones necesarias, o cuando no haya informado un nuevo suministro que pueda ser vinculado, se procederá a dar de baja la solicitud.

Cómo consultar la situación del subsidio

La normativa recordó que los ciudadanos pueden consultar en cualquier momento su situación respecto de los subsidios energéticos mediante la aplicación o la plataforma Mi Argentina, dentro de la opción “Trámites”.

Además, quienes consideren que existe algún inconveniente con su situación podrán solicitar una revisión mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), de acuerdo con el procedimiento vigente.

El objetivo declarado por el Gobierno es avanzar con una “depuración periódica” del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para eliminar solicitudes que permanecieron durante períodos prolongados sin poder asociarse a un servicio efectivamente informado por las distribuidoras.

Qué solicitudes quedan exceptuadas

La medida contempla una excepción para quienes solicitaron el subsidio correspondiente al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, es decir, el esquema relacionado con el consumo mediante garrafas.

El Gobierno explicó que esos casos no pueden vincularse con un punto físico de suministro identificado mediante una empresa prestadora y un número de cliente, como ocurre con la electricidad o el gas natural distribuido por redes.

El actual ReSEF fue conformado a partir de la información que anteriormente integraba el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Por ese motivo, quienes ya estaban inscriptos en el antiguo registro no tuvieron que realizar una nueva inscripción.

Con la nueva disposición, el Gobierno avanzará sobre aquellos registros que acumulen un año sin poder ser vinculados correctamente con el suministro declarado, aunque garantizará una instancia previa para que el usuario subsane los datos antes de disponer la baja.