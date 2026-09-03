Boca prepara una rotación ante Gimnasia de Mendoza: los cambios que analiza Arruabarrena

Boca prepara una rotación ante Gimnasia de Mendoza después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina y a pocos días de afrontar otro compromiso decisivo por la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena analiza realizar numerosos cambios para el encuentro de este sábado, desde las 16.30, por la octava fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize superó a Vélez por penales luego de igualar sin goles en los 90 minutos y, tras el encuentro disputado en Córdoba, viajó directamente hacia Mendoza. El exigente calendario obligó al entrenador a administrar las cargas de un plantel que continúa en carrera en las tres competencias que disputa durante el semestre.

La prioridad inmediata después del compromiso por el campeonato local estará puesta en San Pablo. Boca recibirá al conjunto brasileño el martes a las 21.30 en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, Arruabarrena pretende preservar a varias de sus principales figuras.

Paredes, la principal ausencia de Boca

Leandro Paredes será uno de los jugadores que no estarán ante Gimnasia de Mendoza. El capitán pidió el cambio durante el partido frente a Vélez debido a una molestia en el isquiotibial izquierdo y será preservado con el objetivo de intentar recuperarlo para el compromiso internacional.

La situación generó preocupación porque el mediocampista ya había presentado inconvenientes en la misma zona semanas atrás. Este jueves se conoció que se trataba de una contractura y que, en principio, no estaban previstos estudios médicos. Pese a que no sería una lesión muscular de gravedad, difícilmente llegue al ciento por ciento para enfrentar al equipo brasileño.

A la ausencia de Paredes se suma la de Milton Delgado. El volante sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales durante un entrenamiento previo al encuentro contra Vélez y tampoco estará disponible para visitar al conjunto mendocino. Su evolución determinará si podrá regresar para la Copa Sudamericana.

Arruabarrena analiza una rotación importante

El entrenador evalúa modificar prácticamente todas las líneas. Sin embargo, la posibilidad de presentar un equipo completamente alternativo también genera reparos debido al antecedente del 0-3 frente a Deportivo Riestra, encuentro correspondiente a la primera fecha del Clausura en el que Arruabarrena había apostado por una formación con numerosos suplentes.

Por ese motivo, el Vasco podría combinar habituales titulares con futbolistas que tuvieron menor participación durante las últimas jornadas. La decisión definitiva dependerá del estado físico que observe durante los entrenamientos previos al encuentro.

Álvaro Montero aparece como la alternativa para mantenerse en el arco después de haber sido determinante en la definición por penales frente a Vélez. En defensa, en tanto, podría producirse el regreso de Marco Pellegrino, quien había vuelto a ser convocado pero todavía no se encontraba al ciento por ciento.

Los nombres que podrían ingresar en defensa y mediocampo

Dylan Gorosito y Nicolás Figal son otros futbolistas con posibilidades de ingresar desde el comienzo. La intención del cuerpo técnico será distribuir esfuerzos después del desgaste acumulado y evitar nuevos inconvenientes físicos antes de uno de los compromisos internacionales más importantes del semestre.

En el mediocampo, las bajas de Paredes y Delgado obligarán a Arruabarrena a buscar nuevas sociedades. Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte aparecen entre las principales alternativas, mientras que Kevin Zenón también podría tener una oportunidad desde el inicio.

Boca necesita igualmente sumar por el campeonato. El equipo llega a la octava jornada con 10 puntos y se encuentra octavo en la Zona A, mientras que Gimnasia de Mendoza ocupa el segundo puesto con 15 unidades después de ganar cinco de sus primeros siete encuentros.

Enner Valencia tendría su primera titularidad

Una de las novedades más importantes podría producirse en el ataque. Enner Valencia se perfila para disputar su primer partido como titular desde su llegada a Boca, después de haber sumado minutos sin conseguir todavía consolidarse en la formación inicial.

Los acompañantes del delantero todavía no estaban definidos. Leonel Flores aparece entre las alternativas, mientras que el entrenador deberá resolver durante las últimas prácticas qué futbolistas completarán el sector ofensivo.

La rotación también representa una oportunidad para aquellos jugadores que habitualmente parten desde el banco. El objetivo será encontrar un equilibrio entre mantener la competitividad en el Clausura y administrar energías para llegar en las mejores condiciones posibles al encuentro con San Pablo.

La posible formación de Boca

De acuerdo con las últimas pruebas y alternativas que maneja el cuerpo técnico, Boca podría formar con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Ángel Romero o Leonel Flores y Enner Valencia.

El encuentro frente a Gimnasia de Mendoza se disputará este sábado desde las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie y tendrá a Darío Herrera como árbitro. El conjunto mendocino incluso amplió la capacidad del estadio con dos tribunas tubulares para sumar alrededor de mil lugares ante la expectativa generada por la visita del Xeneize, detalló TyC Sports.

Después del compromiso en Mendoza, Boca deberá cambiar rápidamente el foco. El martes desde las 21.30 recibirá a San Pablo en La Bombonera por el primer capítulo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, una serie que explica buena parte de la rotación que prepara Arruabarrena.