Teo Migliavacca, nuevo capitán de la Selección Argentina: “Es un orgullo”, dijo el paranaense

REDACCIÓN ELONCE
Teo Migliavacca fue elegido nuevo capitán de la Selección Argentina de sóftbol y debutará en ese rol el 21 de septiembre ante Bolivia, en Paraná. “Lo tomo con mucha responsabilidad, pero con mucha energía para el nuevo desafío”, afirmó a Elonce.
Teo Migliavacca, nuevo capitán de la Selección Argentina de sóftbol, afrontará desde septiembre uno de los desafíos más importantes de su extensa trayectoria con la camiseta nacional.
El paranaense fue elegido por el cuerpo técnico para asumir la capitanía tras la renuncia de Manuel Godoy y tendrá su estreno oficial en ese rol durante los Juegos Odesur, cuando Argentina enfrente a Bolivia el próximo 21 de septiembre, desde las 18, en el Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel” de Paraná.
Migliavacca recibió la designación después de más de una década dentro del seleccionado mayor. Llegó al equipo nacional en 2015, cuando tenía apenas 18 años, y desde entonces construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del sóftbol argentino. Cátcher y bateador, atravesó distintas generaciones y compartió planteles con algunos de los nombres más importantes de la historia reciente de la disciplina.
Ahora deberá ocupar un lugar diferente. “La verdad que estoy muy emocionado, contento. Realmente es un orgullo para un jugador llegar a ser capitán de su equipo nacional. Lo tomo así, con mucha responsabilidad, pero con mucha energía para el nuevo desafío”, expresó Migliavacca durante una entrevista con Elonce.
Una responsabilidad después de más de una década en la Selección
La capitanía no surgió de una elección entre los jugadores, sino de una decisión del cuerpo técnico encabezado por el entrenador nacional. Migliavacca estará acompañado por Alan Peker como subcapitán y no descartó que posteriormente sea designado otro integrante para compartir responsabilidades dentro del plantel.
El paranaense consideró que la conducción excederá los nombres formalmente elegidos. Dentro de un seleccionado con jugadores que acumularon años de experiencia internacional, destacó la existencia de un núcleo que acompaña permanentemente a quienes tienen la responsabilidad de conducir al grupo.
“Por ahora somos capitán y subcapitán. Alan Peker va a ser el subcapitán y probablemente, después nombremos a otro más o el cuerpo técnico nombre a otro subcapitán. Igualmente, yo en eso me siento seguro y confiado porque hay un grupo dentro del equipo, de los experimentados, de los más grandes, que siempre acompaña al capitán y subcapitanes. Nunca estamos solos”, explicó.
El legado que deberá continuar Migliavacca
La dimensión del desafío también aparece al repasar los nombres que lo precedieron. Cuando Migliavacca ingresó al seleccionado mayor, Bruno Motroni era el capitán. Después ocuparon ese lugar Mariano Montero y Manuel Godoy. Los dos primeros forman actualmente parte del cuerpo técnico, mientras que Godoy dejó la capitanía en la antesala de los Juegos Odesur.
“Cuando ingresé a los 18 años estaba Bruno Motroni, capitán que se mantuvo por muchos años. Después lo presidió Mariano Montero y luego Manuel Godoy. Son muy experimentados, de los mejores jugadores que hemos tenido en nuestro equipo nacional y personas además muy capacitadas. Es un gran desafío continuar esa línea”, sostuvo.
Migliavacca compartió con ellos una de las etapas más destacadas del seleccionado argentino y adelantó que recurrirá a su experiencia para afrontar el nuevo rol. “Ya tengo mis charlas pendientes con ellos para consejos, anécdotas y demás que me puedan brindar, y aprender de los mejores como siempre”, afirmó.
El orgullo y la responsabilidad de llevar la cinta
La noticia de la capitanía comenzó a tomar forma antes de que el jugador regresara a Paraná. Tras disputar competencias en Estados Unidos y Europa, Migliavacca volvió esta semana a la ciudad para incorporarse a los trabajos de la Selección. Las conversaciones con el entrenador ya habían comenzado y la confirmación llegó durante los preparativos para el certamen internacional.
El martes, durante una jornada de testeos físicos vinculados con la organización de los Juegos, mantuvo una nueva conversación con el entrenador. Allí quedó definida la propuesta. Migliavacca aceptó y comenzó inmediatamente a pensar en las obligaciones que acompañarán al reconocimiento.
“Yo soy mucho más analítico, las emociones siempre un poco van después. Lo primero fue la responsabilidad y el momento en el que está el equipo. Siento que voy a tener que disponerle de mucha energía y brindarme al equipo aún más todavía en ese sentido, en ese rol”, manifestó.
Una Selección en pleno recambio generacional
El momento al que hizo referencia Migliavacca está atravesado por una renovación progresiva del seleccionado. La Argentina conserva futbolistas —en este caso, jugadores de sóftbol— con extensa experiencia internacional, pero al mismo tiempo incorpora jóvenes que comienzan a ocupar espacios dentro de la estructura mayor.
Para el nuevo capitán, una de sus principales responsabilidades será transmitir la identidad que el conjunto construyó durante los últimos años. Esa cultura interna, según explicó, fue consolidándose mediante generaciones que sostuvieron al seleccionado argentino entre los protagonistas internacionales de la disciplina.
“Al ser parte tanto tiempo de este seleccionado sé mucho de la filosofía, la cultura que tenemos como equipo, que la hemos venido construyendo a lo largo de estos años. Yo, junto con el resto de los más grandes que venimos hace varios años, sabemos y entendemos muy bien eso, y creo que fue una de las pautas de por qué Beto también me eligió”, señaló.
Incorporar rápidamente a los nuevos jugadores
La misión, entonces, no quedará limitada a representar al equipo ante los árbitros o encabezar al plantel dentro del campo. Migliavacca entiende la capitanía como un puente entre quienes participaron durante años de la Selección y aquellos que empiezan a recorrer ese camino.
“Hay que volcarle eso al nuevo recambio que ha venido en estos últimos años y se viene también. Se sigue renovando el equipo”, afirmó. En ese proceso mencionó particularmente a Fausto Civiero, quien afrontará su primera competencia con el seleccionado mayor.
El desafío será conseguir que las incorporaciones comprendan rápidamente tanto el funcionamiento deportivo como los códigos internos del grupo. Migliavacca lo explicó con una metáfora: “Hay que meterlos en los engranajes de la máquina cuanto antes, que se aceiten y que sepan cómo se juega, cómo se forma el grupo y meterle para adelante”.
Argentina prepara su debut ante Bolivia
El primer examen llegará rápidamente. Argentina comenzará su participación en los Juegos Odesur el 21 de septiembre, a partir de las 18, frente a Bolivia, en el Estadio Mundialista “Nafaldo Cargnel”. Será una presentación especial para Migliavacca porque, además de estrenarse como capitán, lo hará en su ciudad y ante el público que conoce de cerca su recorrido deportivo.
El plantel iniciará la concentración el 19 de septiembre y tendrá pocos días para ajustar su funcionamiento colectivo. Buena parte de los integrantes llega después de disputar competencias en diferentes lugares del mundo, una realidad habitual para los principales exponentes argentinos de la disciplina.
“Venimos con mucha carga deportiva, de juegos y demás, pero siempre hay que unirse y trabajar de manera grupal. La estrategia y la táctica grupal siempre son muy importantes, así que vamos a apuntar a eso como equipo en estos días que nos quedan”, explicó el capitán.
Venezuela, el gran desafío internacional
El certamen tendrá un formato de doble ronda, todos contra todos. Además de Argentina y Bolivia, participarán Venezuela y Perú. Posteriormente, los dos primeros disputarán la final, mientras que los restantes seleccionados competirán por el tercer puesto.
Entre los rivales, Venezuela aparece como una de las principales referencias. Migliavacca destacó que se trata del último campeón mundial y recordó que argentinos y venezolanos se conocen ampliamente debido a los numerosos enfrentamientos que protagonizaron en campeonatos continentales e internacionales.
“Venezuela es el último campeón mundial de nuestra disciplina, así que la verdad que va a ser un muy lindo desafío. Los conocemos mucho, hemos jugado mucho contra ellos. Justamente por esto, por ser sudamericanos, nos cruzamos en los torneos panamericanos, los mundiales”, indicó. Además, confirmó que el conjunto venezolano llegará con sus principales figuras: “Viene con todo el equipo. Vienen todos a ganar siempre”.
Dos bajas importantes y oportunidades para los jóvenes
Argentina llegará a los Juegos con ausencias relevantes por lesiones. Migliavacca confirmó que Juan Zara y Mariano Arzuaga no estarán disponibles, luego de sufrir problemas físicos durante la temporada internacional.
Las lesiones obligaron al cuerpo técnico a modificar la conformación del plantel y acelerar la incorporación de nuevos nombres. En ese contexto aparecerán jugadores que tendrán la posibilidad de sumar experiencia en un torneo internacional y comenzar a ocupar espacios dentro del recambio del seleccionado.
“Tenemos dos bajas importantes en el equipo por lesiones”, explicó Migliavacca. Sobre las alternativas, agregó: “Ingresó Fausto Civiero, va a ser su primer torneo con el seleccionado mayor, y también Franco Ortellado, que estaba como primer suplente”.
El respaldo del grupo para afrontar una nueva etapa
Aunque la capitanía representa una responsabilidad individual, Migliavacca insistió en una idea durante la entrevista: no piensa ejercerla en soledad. El respaldo de los compañeros más experimentados y del cuerpo técnico aparece como uno de los pilares desde los cuales pretende construir su nueva función.
“Siento mucho el apoyo de mis compañeros, como te dije, ese grupo, además de los jugadores jóvenes, de los jugadores experimentados que no te dejan atrás y te solucionan un montón de cosas. Junto con el cuerpo técnico, yo creo que vamos a trabajar muy bien”, remarcó.
Cuando debió resumir qué significaba haber sido elegido para conducir al seleccionado argentino, no necesitó demasiadas palabras. “Me sale el orgullo”, respondió. Esa sensación resume una trayectoria que comenzó con apenas 18 años y que, once años después, lo encuentra convertido en capitán.
Un debut especial en el Mundialista de Paraná
La primera imagen de Migliavacca como capitán tendrá además un fuerte componente local. Será en el Mundialista “Nafaldo Cargnel”, uno de los escenarios emblemáticos del sóftbol argentino y ubicado en Paraná, ciudad estrechamente vinculada con el desarrollo histórico de la disciplina.
Allí, el 21 de septiembre, Argentina comenzará una competencia que combinará objetivos deportivos con una nueva etapa en la conducción del plantel. Para Migliavacca será el comienzo formal de una función que supone sostener el legado de quienes llevaron la cinta antes que él y, al mismo tiempo, acompañar a quienes recién empiezan a integrar el seleccionado mayor.
El nuevo capitán cerró con una invitación para acompañar al equipo en su estreno. “La entrada es gratuita, así que va a haber un muy lindo ambiente, muy lindo nivel. Los esperamos”, expresó. Será el primer partido de los Juegos para Argentina y también la primera vez que Teo Migliavacca ingresará a la cancha como capitán del seleccionado nacional.