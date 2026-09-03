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Paraná Seguridad vial y nuevos controles

Paraná suma 40 puntos de fiscalización electrónica para controlar infracciones de tránsito: dónde estarán y qué registrarán

La Municipalidad de Paraná sumará 40 puntos de fiscalización electrónica para reforzar la seguridad vial. Los dispositivos controlarán semáforos en rojo, velocidad, giros indebidos, transporte pesado, uso del celular y cinturón de seguridad.

3 de Septiembre de 2026
La municipalidad incrementará los controles electrónicos.
La municipalidad incrementará los controles electrónicos. Foto: (MdP).

La Municipalidad de Paraná sumará 40 puntos de fiscalización electrónica para reforzar la seguridad vial. Los dispositivos controlarán semáforos en rojo, velocidad, giros indebidos, transporte pesado, uso del celular y cinturón de seguridad.

Paraná sumará 40 puntos de fiscalización electrónica distribuidos en distintos sectores de la ciudad para detectar infracciones y conductas de riesgo en el tránsito. La Municipalidad ampliará el sistema con dispositivos destinados a controlar cruces con semáforos en rojo, excesos de velocidad, giros indebidos y circulación de transporte pesado en lugares no habilitados.

 

La iniciativa también incorporará tecnología para detectar a conductores que utilicen el teléfono celular mientras manejan o circulen sin cinturón de seguridad. Según informó el Municipio, la ampliación formó parte del plan de Prevención y Seguridad Vial impulsado por la gestión de la intendenta Rosario Romero.

“Cada medida que tomamos en materia de seguridad vial tiene un objetivo central: prevenir. Queremos una ciudad donde se respeten las normas y donde podamos anticiparnos a las conductas que ponen en riesgo la vida de quienes circulan”, señaló el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán.

 

Semáforos en rojo: dónde estarán los nuevos controles

 

La principal ampliación estará concentrada en la fiscalización del cruce de semáforos en rojo, con 38 nuevos puntos distribuidos en diferentes sectores de Paraná. Los dispositivos serán configurados según las características de cada intersección y podrán controlar distintos sentidos de circulación.

 

Entre los cruces alcanzados se encuentran Almafuerte y Juan B. Mihura; Almafuerte y Gobernador Maya; Almafuerte y Gobernador Mihura; Antonio Crespo y Francisco Soler; Uranga y Francisco Soler; Antonio Crespo y avenida Ramírez; Don Bosco y Gobernador Crespo; avenida Ramírez y El Paracao; Churruarín y Ayacucho; y avenida de las Américas y Pronunciamiento.

Además, habrá controles en corredores con importante flujo vehicular, entre ellos las avenidas Zanni, Almafuerte, Ramírez, Ejército, Don Bosco y de las Américas. El Municipio apuntó a fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos y sobre conductas que pueden derivar en siniestros.

 

Nuevos puntos para controlar la velocidad

 

La ampliación del sistema contemplará también siete nuevos puntos de fiscalización de velocidad. Uno de ellos, situado sobre avenida Uranga, ya había sido instalado durante la semana anterior.

 

A esos dispositivos se sumarán cinco puntos destinados específicamente a detectar giros indebidos. La finalidad será desalentar maniobras que representan un riesgo no solamente para automovilistas y motociclistas, sino también para ciclistas y peatones.

 

“Respetar los límites de velocidad y las indicaciones de los semáforos es una responsabilidad individual que tiene consecuencias sobre toda la comunidad. Por eso, la fiscalización busca generar cambios de conducta y prevenir situaciones que puedan terminar en un accidente”, explicó Bolzán.

 

Controles para el transporte pesado

 

Otro de los aspectos comprendidos por la ampliación será la circulación de camiones y otros vehículos de gran porte. La Municipalidad incorporará dos nuevos puntos específicos para fiscalizar el transporte pesado, que se agregarán a los controles que ya funcionaban.

 

Los equipos permitirán detectar la circulación de estos vehículos por arterias donde no se encuentran habilitados. Desde el Municipio indicaron que el objetivo será ordenar el tránsito y, al mismo tiempo, reducir el impacto de los rodados de gran porte sobre la infraestructura vial urbana.

 

Bolzán precisó que la ampliación “se enmarca en el plan de Prevención y Seguridad Vial que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero”. Además, destacó que la incorporación de tecnología permitirá “fortalecer la presencia del Estado en puntos estratégicos de la ciudad y trabajar sobre aquellas conductas que pueden derivar en siniestros viales”.

 

Celular y cinturón también serán fiscalizados

 

El nuevo esquema incorporará dispositivos capaces de verificar el uso del cinturón de seguridad y detectar la utilización del teléfono celular durante la conducción, dos comportamientos considerados de riesgo por afectar la seguridad y, en el segundo caso, la capacidad de atención y reacción frente a situaciones imprevistas.

 

Los controles de este tipo estarán ubicados, entre otros sectores, en Uranga y Soler, en inmediaciones del acceso al Túnel; avenida de las Américas y avenida Ramírez; avenida Ramírez y Uranga; y avenida Almafuerte y avenida Ramírez.

 

La ampliación de la fiscalización electrónica se integrará así a una estrategia municipal basada en tecnología, controles y concientización. La administración local sostuvo que continuará reforzando la vigilancia en las arterias de mayor circulación con el propósito de promover el cumplimiento de las normas y reducir los siniestros viales.

Temas:

Municipalidad de Paraná infracciones de tránsito seguridad vial
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