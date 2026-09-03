"Despiertan algo impresionante": expectativa por la llegada de las reliquias de San Carlo Acutis

Las reliquias de San Carlo Acutis llegarán a Paraná el próximo jueves 10 de septiembre y serán recibidas por fieles en las parroquias San Agustín y Santo Domingo Savio. La visita incluirá una peregrinación y una misa, en una jornada marcada por la devoción hacia el joven santo conocido como el "influencer de Dios".

Carlos Bonalzi, miembro del grupo San Carlo Acutis Chascomús Argentina, confirmó en el programa El Despertador de Elonce que trasladarán una imagen que posee en su base una reliquia entregada personalmente por Antonia Salzano, madre del santo. "Nos fue entregada en mano por Antonia, la mamá de San Carlo Acutis, en nuestro último viaje que hicimos con mi señora y por eso tiene mucho valor", expresó.

Además, llegarán a la capital entrerriana otras dos reliquias de primer orden. "Una reliquia de la Iglesia Catedral de Chascomús, que para nosotros tiene mucho significado, y otra de la única parroquia que tiene una capilla de oración perpetua que se llama San Carlo Acutis y está en la Diócesis de Morón", detalló Bonalzi.

Peregrinación y misa en Paraná

La actividad se realizará durante la mañana del jueves 10. Según adelantó Bonalzi, la recepción está prevista alrededor de las 9 o 9:15 horas en la parroquia San Agustín y, posteriormente, los fieles peregrinarán hasta la parroquia Santo Domingo Savio, donde se celebrará una misa a las 10 horas.

La visita adquiere un significado especial para la comunidad de Santo Domingo Savio, que tiempo atrás sufrió el robo de una reliquia del santo. Bonalzi recordó que aquel episodio impulsó al grupo a buscar la posibilidad de visitar Paraná. "Para nosotros fue conmovedor y siempre dijimos: tenemos que ir a ese lugar de alguna manera. Y llegó el momento", afirmó.

El referente destacó, además, el impacto que genera la figura del joven santo en las comunidades que recorren. "Realmente las imágenes cuando llegan a los distintos lugares, lo que despiertan es algo impresionante por la devoción", sostuvo.

Un santo contemporáneo con llegada a los jóvenes

San Carlo Acutis murió en 2006, a los 15 años, como consecuencia de una leucemia. Apasionado por la informática, utilizó sus conocimientos tecnológicos para difundir contenidos vinculados con la fe católica y documentar milagros eucarísticos, motivo por el que comenzó a ser conocido mundialmente como el "influencer de Dios".

Bonalzi remarcó que su condición de joven laico genera una particular identificación entre los fieles. "Es un santo muy contemporáneo. Los chicos y los grandes lo ven vestido de zapatillas, jean, mochila, celular. Cualquiera de nosotros lo ve como si fuera nuestro hijo o nuestro nieto", señaló.

Finalmente, destacó la respuesta que encuentran durante las misiones que realizan en distintos puntos del país. "Es impresionante cómo sale la gente a la calle, las caravanas que hacen, sobre todo por el momento que estamos viviendo, que es tan difícil y que la gente necesita aferrarse a algo", expresó.