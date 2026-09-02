Paseo del Centro: más de 60 comercios ofrecen promociones los miércoles y preparan una nueva feria

REDACCIÓN ELONCE
Los comercios del Paseo del Centro impulsaron descuentos y cuotas sin recargo los miércoles para incentivar las ventas. Marcelo Ruggeri explicó a Elonce cómo funciona la propuesta y adelantó que el 9 de septiembre habrá una feria con liquidaciones en la peatonal.
El Paseo del Centro reunió a más de 60 comercios de Paraná en una propuesta de promociones especiales para los miércoles, con el objetivo de incrementar las ventas durante la semana. En diálogo con Elonce, Marcelo Ruggeri, referente e integrante de la Cámara de Comerciantes del sector, confirmó además una nueva feria para el miércoles 9 de septiembre en la peatonal San Martín.
La iniciativa comenzó en julio y combinó dos modalidades: los “miércoles de paseo”, con beneficios dentro de los locales cada semana, y los “miércoles de feria”, una vez al mes, cuando los negocios exhiben ofertas y liquidaciones en la vía peatonal.
Ruggeri explicó que eligieron una jornada en la que habitualmente registraban menor actividad. “Es un día siempre entre semana, que hay poco movimiento, por eso la idea es tratar de impulsar las ventas”, señaló.
Descuentos y cuotas sin recargo en los negocios
Durante los miércoles de paseo, los locales participantes identificaron sus promociones con pizarrones y carteles en las vidrieras. Cada comercio definió qué beneficios podía ofrecer para atraer compradores y diferenciar esa jornada del resto de la semana.
Como ejemplo, Ruggeri mencionó negocios que habitualmente aplicaban un descuento del 10% por pago de contado y que los miércoles lo ampliaban al 20%. También señaló alternativas de financiación: “Las seis cuotas, los miércoles no tienen recargo”, indicó.
El comerciante aclaró que las condiciones dependían de cada establecimiento. La propuesta apuntó a que los clientes encontraran ventajas concretas al realizar sus compras ese día y comenzaran a incorporar los miércoles a sus recorridos comerciales.
El 9 de septiembre habrá una feria en la peatonal
La próxima edición del miércoles de feria quedó prevista para el 9 de septiembre. En esa jornada, los comercios sacarán sus productos a la peatonal para mostrar liquidaciones, artículos fuera de temporada y ofertas especiales de distintos rubros.
En el caso de los negocios de indumentaria, la modalidad incluirá percheros con prendas en promoción. Ruggeri explicó que la exhibición fuera de los locales permitió dar mayor visibilidad a productos que los comerciantes buscaban liquidar.
Sobre las experiencias anteriores, el referente realizó una evaluación favorable. “Los miércoles de feria, sobre todo esos días que sacamos las cosas a la calle, han sido muy bueno”, afirmó. Agregó que hubo resultados positivos incluso en jornadas en las que el tiempo no acompañó y expresó expectativas por la llegada de la primavera.
Expectativas moderadas después de meses de pocas ventas
Respecto de las promociones semanales dentro de los locales, Ruggeri señaló que la convocatoria creció de manera gradual. La difusión se realizó mediante las redes de los comercios, el Instagram del Paseo del Centro y la publicidad de los propios negocios.
Al describir la situación de su rubro, manifestó: “Venimos con un año muy malo. El año pasado había sido malísimo y este año viene peor”. Por ese motivo, aclaró que las expectativas de recuperación seguían siendo moderadas.
De todos modos, confió en que el cambio de temporada durante septiembre y octubre, junto con fechas comerciales como el Día de la Madre, ayudara a mejorar el movimiento. “Siempre en el cambio de temporada hay expectativa de venta”, sostuvo.