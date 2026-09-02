Paraná tendrá 24 grados este miércoles, pero se acerca un fuerte descenso de temperatura

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este miércoles 2 de septiembre una jornada con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 11°C, pero las condiciones cambiarán durante los próximos días y se espera un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este miércoles no se prevén precipitaciones en la capital entrerriana. Para la mañana se observan condiciones de visibilidad reducida por la presencia de neblina, mientras que hacia la tarde el cielo se presentará con poca nubosidad. La temperatura alcanzará los 24°C durante la tarde y descenderá hasta aproximadamente 19 grados por la noche.

El jueves 3 continuará sin probabilidades de precipitaciones y tendrá una máxima de 21 grados y una mínima de 13°C. Las condiciones se mantendrán entre parcialmente nubladas y con momentos de mayor presencia del sol.

Durante el viernes, el descenso térmico comenzará a hacerse más evidente . Para esa jornada, el organismo nacional anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, nuevamente sin lluvias previstas.

El sábado 5 continuará la disminución de las temperaturas: la mínima sería de apenas 7 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 16°C. Tampoco aparecen precipitaciones en el pronóstico para esa jornada.

El domingo la máxima sería de apenas 12 grados

El cambio más marcado llegará el domingo 6 de septiembre, cuando la temperatura máxima prevista para Paraná será de solamente 12 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 3°C.

Las posibilidades de lluvia permanecen prácticamente descartadas; en tanto que las bajas temperaturas se mantendrán durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes 7, el pronóstico anticipa una mínima de apenas 2 grados y una máxima de 14°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

Para el martes 8 se espera una recuperación moderada de los registros térmicos. La mínima ascendería hasta los 7 grados, mientras que la máxima alcanzaría nuevamente los 16°C.

De esta manera, el pronóstico extendido muestra una semana caracterizada por la ausencia de lluvias significativas y un progresivo descenso de las temperaturas, que se sentirá principalmente desde el viernes y alcanzará sus registros más bajos entre el domingo y el lunes.