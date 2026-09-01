El actor Darío Grandinetti presentará “El escritor de todas las cosas”: humor, ternura y reflexión

Darío Grandinetti presentará “El escritor de todas las cosas” este sábado 5 de septiembre en La Vieja Usina de Paraná. La obra, escrita y dirigida por Javier Daulte, cuenta la historia de un hombre que hizo de la escritura su sustento y propone, entre el humor y la ternura, una reflexión sobre las palabras y su influencia en los demás.

En diálogo con Elonce, el actor anticipó que su personaje escribe textos que forman parte de la vida cotidiana: etiquetas de vinos, sobres de azúcar, horóscopos, publicidades y carteles. “Es un tipo que escribe de todo para ganarse la vida”, explicó sobre el protagonista, que no alcanzó la celebridad literaria y encontró otras maneras de vivir de su oficio.

Grandinetti también compartió su entusiasmo por volver al escenario durante la gira. “Estoy un poquito ansioso. Durante la semana estás sin hacer la obra y, como a mí me gusta mucho y estoy con ganas, no puedo disfrutar de no hacerla”, expresó entre risas.

Un escritor que cuenta su vida sin autocompadecerse

Mientras espera algo que el actor prefirió no revelar, el personaje comparte con el público una parte de su historia que lo atraviesa y sobre la que también escribe. Ese relato abre preguntas sobre la utilidad de la escritura y la manera en que las experiencias personales y los demás influyen en lo que se cuenta.

Aunque se define como un escritor fracasado, el protagonista narra sus vivencias con distancia y humor. “Lo cuenta sin autocompadecerse, con mucho humor”, señaló Grandinetti. Según describió, esa forma de abordar la historia le aporta ternura y permite tratar cuestiones que invitan a pensar.

Entre ellas, destacó el valor de la palabra y la responsabilidad de quienes trabajan ofreciendo algo a otros. Durante la entrevista, trazó una diferencia entre su oficio y el periodismo: “Ustedes no pueden mentir. Yo arriba del escenario sí puedo mentir”, bromeó, al referirse a la posibilidad del teatro de hacer creíble una ficción.

Una obra pensada para salir de gira

Grandinetti contó que el proyecto nació de su deseo de recorrer escenarios. “El proyecto original era hacer una obra de gira”, recordó. Con ese objetivo, le pidió a Daulte una propuesta que les permitiera trasladarse con facilidad, y el resultado fue una historia con la que encontró una conexión particular.

El actor valoró que el texto abordara asuntos vinculados con su profesión de una manera sencilla y accesible. “No habla de literatura, habla de cómo él utilizó la literatura para atravesar su vida”, explicó sobre el personaje y el centro del relato.

También destacó la confianza construida con el autor y director, algo que consideró visible en escena. Esa cercanía llevó a algunos espectadores a preguntarse si la trama reproducía experiencias de alguno de ellos. “No es autobiográfica de ninguno de los dos. No es ni su vida ni la mía”, aclaró.

Las expectativas por el encuentro con el público

La presentación marcará su primera actuación en La Vieja Usina. Grandinetti recordó que, en anteriores visitas a Paraná, había trabajado en el Teatro 3 de Febrero, al que describió como un “hermoso teatro”, y manifestó buenas expectativas por conocer el nuevo espacio.

Darío Grandinetti llega a Paraná "El escritor de todas las cosas"

“Yo estoy disfrutando mucho de la obra. La gente lo pasa muy bien”, afirmó. También reconoció que durante una gira resulta difícil trasladar las recomendaciones de los espectadores de una ciudad a otra, aunque destacó la respuesta de quienes ya asistieron a las funciones.

La visita incluirá, además, un encuentro personal después de la actuación. “Me voy a comer un dorado después, que ya tengo arreglado con un amigo”, contó.