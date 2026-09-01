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Sociedad

Docentes universitarios rechazaron oferta del 3% y anunciaron un paro de 24 horas

El paro universitario se realizará este miércoles 2 de septiembre tras el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. Los gremios reclamaron "recuperar lo perdido" y adelantaron que el jueves evaluarán nuevas medidas.

1 de Septiembre de 2026
Gremios convocan al paro.
Gremios convocan al paro.

REDACCIÓN ELONCE

El paro universitario se realizará este miércoles 2 de septiembre tras el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno. Los gremios reclamaron "recuperar lo perdido" y adelantaron que el jueves evaluarán nuevas medidas.

El paro universitario se realizará este miércoles 2 de septiembre durante 24 horas en todo el país, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta salarial del Gobierno nacional. La medida fue anunciada después de la reunión paritaria de este martes al mediodía, en la que las autoridades ofrecieron un aumento del 3% para septiembre.

 

Desde CONADU Histórica plantearon que la oferta no contempló una recuperación de los salarios perdidos. La federación reclamó una recomposición y actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañaran la inflación para evitar nuevas caídas del poder adquisitivo.

“Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, informó Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica.

El reclamo por la recomposición salarial

 

Las federaciones universitarias calcularon que la deuda acumulada con los trabajadores equivalía a cuatro salarios completos de julio de 2026, sin actualizar, o a tres salarios actualizados. Atribuyeron esa situación al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.

La convocatoria a paritaria se produjo en medio de ese reclamo. Desde la representación gremial sostuvieron que la reunión respondió a una obligación establecida por la ley y cuestionaron que la propuesta oficial no incluyera una respuesta a la recomposición exigida.

Staiti también apuntó contra la actuación de las autoridades nacionales: “Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”, afirmó tras el encuentro.

 

Los gremios evaluarán nuevas medidas el jueves

 

Por su parte, Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, confirmó la convocatoria al paro y vinculó la reunión salarial con los plazos judiciales que, según sostuvo, debía cumplir el Ejecutivo.

“Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”, expresó el dirigente.

Vallejos adelantó que el Frente Gremial Universitario volverá a reunirse el jueves 3 de septiembre en Bariloche para analizar la continuidad del conflicto. “Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana”, señaló y anticipó: “Allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad”.

Temas:

paro universitario docentes universitarios CONADU Histórica paritaria universitaria salarios
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