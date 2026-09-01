Docentes universitarios rechazaron oferta del 3% y anunciaron un paro de 24 horas

El paro universitario se realizará este miércoles 2 de septiembre durante 24 horas en todo el país, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta salarial del Gobierno nacional. La medida fue anunciada después de la reunión paritaria de este martes al mediodía, en la que las autoridades ofrecieron un aumento del 3% para septiembre.

Desde CONADU Histórica plantearon que la oferta no contempló una recuperación de los salarios perdidos. La federación reclamó una recomposición y actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañaran la inflación para evitar nuevas caídas del poder adquisitivo.

“Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, informó Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica.

El reclamo por la recomposición salarial

Las federaciones universitarias calcularon que la deuda acumulada con los trabajadores equivalía a cuatro salarios completos de julio de 2026, sin actualizar, o a tres salarios actualizados. Atribuyeron esa situación al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.

La convocatoria a paritaria se produjo en medio de ese reclamo. Desde la representación gremial sostuvieron que la reunión respondió a una obligación establecida por la ley y cuestionaron que la propuesta oficial no incluyera una respuesta a la recomposición exigida.

Staiti también apuntó contra la actuación de las autoridades nacionales: “Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”, afirmó tras el encuentro.

Los gremios evaluarán nuevas medidas el jueves

Por su parte, Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, confirmó la convocatoria al paro y vinculó la reunión salarial con los plazos judiciales que, según sostuvo, debía cumplir el Ejecutivo.

“Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”, expresó el dirigente.

Vallejos adelantó que el Frente Gremial Universitario volverá a reunirse el jueves 3 de septiembre en Bariloche para analizar la continuidad del conflicto. “Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana”, señaló y anticipó: “Allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad”.