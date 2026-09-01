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Fue a cobrar la jubilación, volvió en un vehículo de alquiler y el chofer le robó

“Me sacó el último centavo que tenía”, dijo Jorge que sufrió un robo al volver del banco de cobrar su jubilación. Tomó un auto mediante una app, y el chofer le robó la mochila con el dinero. 

1 de Septiembre de 2026
El jubilado víctima del robo
El jubilado víctima del robo

“Me sacó el último centavo que tenía”, dijo Jorge que sufrió un robo al volver del banco de cobrar su jubilación. Tomó un auto mediante una app, y el chofer le robó la mochila con el dinero. 

Jorge, un jubilado de Córdoba, fue al centro a cobrar sus haberes acompañado por su nieto Misael. Como tiene problemas en una rodilla, para regresar tomaron un vehículo de una app de viajes, pero el chofer le robó la mochila con el dinero.

 

Según se supo, Misael había dejado en el asiento delantero la mochila y le pidió al conductor que aguardara mientras ayudaba a su abuelo a bajar.

 

“Le pedí que me espere un segundo para que lo ayude a mi abuelo porque él no puede. Él tiene una rodilla que está inflamada, camina muy mal y cuando vamos al centro una cuadra para nosotros es como 30 minutos, no podemos caminar muy rápido”, explicó a Telenoche.

 

Según su relato, mientras asistía a su abuelo y llevaba las bolsas hacia la vivienda, el chofer tomó el bolso y escapó. “Cuando voy a abrir la reja me doy la vuelta y él agarra mi bolso, se lo pone en el regazo, ve que había plata y arrancó con todo”, afirmó. Luego agregó: “Empezamos a gritar, pero no hizo caso. Hicimos denuncias por todos lados”.

La familia aseguró que realizó el reclamo ante la aplicación y que la respuesta fue que el conductor había sido dado de baja. Misael cuestionó la medida ante la situación económica en la que quedó su abuelo: “A mí que me sirve que lo dejen sin trabajo si mi abuelo no tiene con qué comer este mes”.

 

Jorge se quebró al hablar del episodio y describió la preocupación por haberse quedado sin el dinero para afrontar sus gastos. “Estoy mal, me sacó el último centavo que tenía. Me sacó los últimos pesos. No tengo para remedios, para nada, para pagar la luz. Estamos en bancarota”, expresó entre lágrimas.

 

“Él vio la oportunidad, agarró y se la picó. Le gritamos y todo”, agregó sobre el conductor. Pese a la angustia, cerró: “No sé qué vamos a hacer ahora pero no vamos a perder la esperanza”.

 

 

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Córdoba Robo jubilación
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