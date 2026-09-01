Una beba de 10 meses murió de un disparo y detuvieron a su tío

La beba murió tras recibir un disparo en una vivienda de Lanús. Su madre, de 18 años, también fue alcanzada y permanecía en grave estado. El tío paterno de la niña quedó detenido.
Una beba de 10 meses murió tras recibir un disparo en Lanús y su madre, de 18 años, resultó gravemente herida. Por el hecho fue detenido el tío paterno de la niña, quien, según la investigación, habría estado manipulando un arma de fuego cuando se produjo el disparo.
El episodio ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle San Judas, en la localidad de Villa Diamante. De acuerdo con testimonios incorporados al caso, el disparo se habría producido accidentalmente dentro de la casa.
La abuela de la beba y madre de la joven herida relató posteriormente lo que habría expresado el acusado tras lo ocurrido. “El tío decía: ‘Yo la maté, no quise matarla’”, afirmó durante una manifestación en la que reclamó Justicia.
Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de las dos víctimas a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Diamante. Debido a la gravedad de las heridas, ambas fueron trasladadas en una ambulancia del SAME al Hospital Evita de Lanús.
La beba murió poco después de ingresar al hospital, pese a la asistencia recibida. Tenía una herida de arma de fuego que ingresó por el sector izquierdo del abdomen y salió por el muslo derecho.
En tanto, su madre recibió el disparo por la espalda y también presentaba orificio de salida. La joven, de 18 años, debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia y su estado fue reportado como grave e inestable.
La versión de la abuela sobre lo ocurrido
Durante una manifestación para reclamar Justicia, la abuela de la víctima también apuntó contra el padre de la beba, quien permanecía en libertad, al considerar que tuvo responsabilidad en lo sucedido.
Según su relato, el padre de la niña y su hermano se encontraban discutiendo por una deuda de aproximadamente 30.000 pesos cuando se produjo el disparo.
“El padre es culpable porque estuvo ahí con el hermano. Estaban peleando con el arma sobre la criatura”, sostuvo. Entre lágrimas, agregó: “Tenía solo 10 meses. Me sacaron un pedazo de mi vida y mi hija pelea por la suya”.
No encontraron el arma utilizada
Otro de los puntos centrales de la investigación es el paradero del arma de fuego. Durante un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el episodio, los peritos policiales no encontraron la pistola ni evidencias balísticas en el lugar.
Mientras avanzan las medidas para determinar cómo se produjo el disparo, el tío paterno de la beba permanece detenido.
Por su parte, la UFI Nº 8 Descentralizada de Avellaneda-Lanús quedó a cargo de la investigación y dispuso distintas diligencias destinadas a reconstruir lo sucedido.
La causa y las medidas ordenadas
Bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado y en grado de tentativa, los investigadores continúan reuniendo elementos para esclarecer el episodio.
Entre las medidas dispuestas figura la autopsia al cuerpo de la beba, destinada a obtener mayores precisiones sobre la trayectoria del proyectil y las lesiones que provocaron su muerte.
Al mismo tiempo, la madre de 18 años permanece internada en grave estado, mientras los investigadores buscaban establecer qué ocurrió en los momentos previos al disparo y localizar el arma involucrada.