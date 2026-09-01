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Economía Salarios de agosto

Hoy se inicia el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública

Este martes 1 de septiembre comienza el pago de haberes para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. Los haberes de agosto se abonarán hasta el día 8.

1 de Septiembre de 2026
Se inicia el pago de haberes en la provincia
Se inicia el pago de haberes en la provincia

Este martes 1 de septiembre comienza el pago de haberes para activos y pasivos de la administración pública entrerriana. Los haberes de agosto se abonarán hasta el día 8.

Este martes 1º de septiembre da inicio el cronograma de pagos en Entre Ríos para los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema correspondiente a los haberes de agosto se extenderá durante seis jornadas y finalizará el martes 8.

 

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, confirmó las fechas y los diferentes tramos establecidos de acuerdo con el monto de los ingresos que percibe cada trabajador o jubilado alcanzado.

 

La primera jornada de pago estará destinada a quienes tengan haberes de hasta $990.000.

Cronograma completo

El esquema difundido por el Gobierno de Entre Ríos queda establecido de esta manera:

  • Martes 1º de septiembre: haberes de hasta $990.000.
  • Miércoles 2 de septiembre: haberes desde $990.001 hasta $1.290.000.
  • Jueves 3 de septiembre: haberes desde $1.290.001 hasta $1.480.000.
  • Viernes 4 de septiembre: haberes desde $1.480.001 hasta $1.790.000.
  • Lunes 7 de septiembre: haberes desde $1.790.001 hasta $2.390.000. En este caso, la acreditación estará disponible desde el sábado 5 de septiembre.
  • Martes 8 de septiembre: haberes desde $2.390.001 en adelante.

Temas:

administración pública entrerriana cronograma de pagos Haberes
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