Hoy se inicia el cronograma de pagos para activos y pasivos de la administración pública

Este martes 1º de septiembre da inicio el cronograma de pagos en Entre Ríos para los agentes activos y pasivos de la administración pública provincial. El esquema correspondiente a los haberes de agosto se extenderá durante seis jornadas y finalizará el martes 8.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, confirmó las fechas y los diferentes tramos establecidos de acuerdo con el monto de los ingresos que percibe cada trabajador o jubilado alcanzado.

La primera jornada de pago estará destinada a quienes tengan haberes de hasta $990.000.

Cronograma completo

El esquema difundido por el Gobierno de Entre Ríos queda establecido de esta manera: