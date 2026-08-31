Becas Progresar: abrieron la inscripción para cobrar $35.000 por mes

Las Becas Progresar habilitaron una segunda convocatoria para jóvenes de todo el país que necesiten finalizar sus estudios secundarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en articulación con el Ministerio de Capital Humano, abrió la inscripción al Progresar Obligatorio, cuyo beneficio asciende a $35.000 mensuales.

La convocatoria estuvo destinada especialmente a quienes no pudieron anotarse durante la primera instancia del ciclo lectivo o tuvieron solicitudes rechazadas debido a inconsistencias administrativas. El plazo establecido para completar el trámite se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre.

Quienes resulten seleccionados podrán recibir la prestación durante un período de hasta seis meses. Para conservarla deberán cumplir con la regularidad escolar y las demás condiciones establecidas por el programa.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

El monto mensual establecido para el Progresar Obligatorio es de $35.000, aunque los beneficiarios no reciben inicialmente la totalidad. El esquema contempla el pago directo del 80% de la prestación, equivalente a $28.000 mensuales.

El 20% restante, es decir $7.000 por cada mes, queda retenido durante el período de cursado. Ese mecanismo tiene como objetivo vincular una parte del beneficio con el cumplimiento de las condiciones académicas previstas.

El dinero acumulado por las retenciones se libera posteriormente en un pago, una vez que la institución educativa certifica que el estudiante mantuvo la regularidad y cumplió con las exigencias académicas correspondientes.

Cuáles son los requisitos para anotarse

Entre los principales requisitos se estableció que los aspirantes deben tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la convocatoria. También tienen que ser argentinos nativos o naturalizados o, en caso de extranjeros, acreditar al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Otro punto central corresponde a la situación educativa. Los interesados deberán acreditar su condición de alumnos regulares activos en una institución de nivel secundario reconocida oficialmente.

Asimismo, el programa contempla la situación económica del estudiante y su grupo familiar. Como regla general, la suma de los ingresos no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de evaluarse la solicitud.

Los controles sobre ingresos y escolaridad

Para establecer si corresponde otorgar el beneficio, se consideran los ingresos del estudiante y de su grupo familiar, incluidos padres, tutores o cónyuge. Sin embargo, el límite económico contempla excepciones para determinados sectores alcanzados por la normativa.

La restricción vinculada con los ingresos familiares no se aplica a jóvenes titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada bajo las condiciones previstas por la legislación correspondiente.

Los aspirantes también deberán contar con el calendario nacional de vacunación completo o en curso según su edad. Además, tendrán que participar de las actividades complementarias que establezcan las autoridades educativas durante el período de cobro.

Actividades obligatorias para los beneficiarios

Entre esas instancias pueden incorporarse propuestas de orientación vocacional, formación laboral y cursos destinados al desarrollo de competencias digitales. El cumplimiento de estas actividades forma parte de las condiciones establecidas para continuar dentro del programa.

De esta manera, las Becas Progresar no contemplan solamente una transferencia económica, sino también requisitos vinculados con la permanencia educativa y diferentes instancias de formación complementaria.

La regularidad escolar resulta especialmente importante debido al mecanismo de retención del 20% de la beca. La certificación académica permitirá posteriormente acceder al dinero que haya quedado acumulado durante los meses de cursado.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar

La inscripción se realiza de manera virtual mediante las plataformas oficiales del programa. El aspirante deberá ingresar con sus datos, validar su identidad y completar la información personal solicitada durante el proceso.

Posteriormente tendrá que responder una encuesta socioeducativa relacionada con su situación familiar, habitacional y académica. También deberá seleccionar la institución educativa en la que cursa y proporcionar los datos requeridos para acreditar su condición de estudiante.

Finalmente, deberá registrar el medio de cobro correspondiente. Para ello podrá informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) de una cuenta o una Clave Virtual Uniforme (CVU) de una billetera virtual que esté a nombre del titular de la beca. La segunda convocatoria permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre, por lo que recomendaron completar correctamente los datos dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes durante la evaluación de la solicitud.