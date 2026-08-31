Cayeron los nacimientos, matrimonios y trámites de DNI en Entre Ríos: las cifras de los últimos años

Los nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales y trámites de documentación registraron una caída en Entre Ríos durante los últimos años, según datos proporcionados por organismos provinciales en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Entre los números más significativos aparece la reducción de los nacimientos, que pasaron de 14.245 en 2023 a 12.569 en 2025.

El relevamiento también muestra una disminución en el conjunto de actos civiles. El total pasó de 31.446 registros en 2023 a 29.724 en 2025, lo que representa una contracción del 5,5% en dos años, publicó Análisis.

Los datos fueron aportados por la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos. La respuesta oficial lleva la firma de su titular, José Luciano Fettolini, quien precisó que asumió la conducción del organismo el 7 de agosto de 2025.

Qué pasó con los nacimientos en Entre Ríos

Los registros oficiales indican que hubo 14.245 nacimientos en 2023, cifra que descendió a 12.751 en 2024 y nuevamente a 12.569 durante 2025. Para el primer semestre de 2026 se informaron 7.643 nacimientos.

Las defunciones tuvieron un comportamiento diferente: pasaron de 10.909 en 2023 a 12.022 en 2024, para posteriormente retroceder hasta 11.507 durante 2025.

También disminuyeron los matrimonios y las uniones convivenciales. Los primeros pasaron de 3.560 a 3.481 entre 2023 y 2025, mientras que las uniones convivenciales bajaron de 2.642 a 2.167, equivalente a una reducción cercana al 18%.

Paraná también registró menos nacimientos

El detalle correspondiente a los nacimientos ocurridos en hospitales públicos muestra una tendencia similar. Paraná, que concentra la mayor cantidad de partos de la provincia, pasó de 2.192 nacimientos durante 2023 a 2.118 en 2025.

En Concordia, en cambio, los registros se mantuvieron estables, con 1.772 nacimientos tanto en 2024 como en 2025. En localidades de menor población, como Federal, se contabilizaron entre 189 y 201 nacimientos anuales.

En el conjunto de los hospitales públicos entrerrianos, los nacimientos disminuyeron de 6.940 en 2023 a 6.859 durante 2025.

Fuerte caída de los trámites de DNI y pasaporte

Una disminución más pronunciada aparece en los trámites de DNI y pasaporte. Durante 2024 se realizaron 132.283 gestiones, mientras que en 2025 fueron 118.390, lo que representa una caída del 10,5%.

Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 63.218 trámites. Si ese ritmo se mantuviera durante la segunda mitad del año, el total rondaría las 126.000 gestiones, por encima de 2025 pero todavía por debajo del nivel alcanzado en 2024.

El Registro Civil cuenta actualmente con cinco dependencias administrativas, un Archivo General y 96 oficinas delegaciones distribuidas en todo el territorio provincial.

Los trámites judiciales bajaron de más de un año a 60 días

Entre los datos destacados por el organismo aparece la reducción de los tiempos administrativos vinculados con oficios judiciales sobre divorcios, adopciones, restricciones a la capacidad y otras actuaciones.

Según la respuesta oficial, el tiempo entre la recepción de un oficio y su toma de razón era superior a un año durante 2023, descendió a ocho meses en 2024 y llegó a 60 días en 2026.

El organismo señaló que se priorizan las inscripciones relacionadas con adopciones, cambios de género y filiaciones, “en virtud del respeto a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Sin embargo, aclaró que desde 2025 modificó la metodología utilizada para medir el proceso, por lo que la comparación entre los extremos del período debe ser considerada teniendo en cuenta ese cambio.

Solo la mitad del archivo histórico está digitalizado

La transformación tecnológica todavía tiene un importante camino por recorrer. El Registro Civil conserva aproximadamente 30.000 libros en papel correspondientes al período 1887-2016, de los cuales el 50% se encuentra totalmente digitalizado.

Desde 2017, en cambio, todos los nuevos actos registrales son generados digitalmente. Actualmente, el trabajo sobre los documentos históricos se concentra principalmente en Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia.

De las 96 oficinas existentes en Entre Ríos, 25 ya funcionan completamente digitalizadas. El proceso se enmarca en un proyecto de informatización iniciado entre 2023 y 2024 con el objetivo de resguardar documentación y reducir tiempos administrativos.

Más de 100 actas por día a través de Mi Entre Ríos

La incorporación de herramientas digitales también modificó la necesidad de concurrir personalmente a las dependencias. Según los datos oficiales, la presencialidad para retirar actas era del 100% en 2023, descendió al 85% durante 2024 y llegó al 50% desde septiembre de 2025.

Uno de los factores que explican esa reducción es la utilización de la aplicación Mi Entre Ríos. Actualmente, el organismo recibe más de 100 pedidos diarios de actas mediante esa plataforma.

Cuando el documento solicitado ya se encuentra digitalizado, la entrega es prácticamente inmediata. En cambio, los pedidos que requieren una búsqueda manual en los archivos físicos pueden demorar entre cinco y 15 días.

Nuevas oficinas y equipamiento

Como parte del proceso de modernización, el Registro Civil recibió cinco escáneres y adquirió otros cuatro equipos propios. Además, incorporó 15 equipos biométricos completos del RENAPER y cinco impresoras.

También comenzó a funcionar una nueva oficina en Gilbert, departamento Gualeguaychú, mientras que existen otras cuatro dependencias en distintas etapas de apertura en los hospitales de Nogoyá, Victoria y La Paz, y en Colonia Ayuí.

La vía digital ya concentra el 63,5% de algunos trámites

La plataforma Mi Entre Ríos comenzó a utilizarse en Personas Jurídicas el 1º de mayo de 2026 para tres gestiones específicas: presentación de asambleas, domicilio electrónico y documentación complementaria.

Hasta el 21 de agosto, el sistema había recibido 1.735 presentaciones digitales sobre un total de 2.731, por lo que el 63,5% de esos trámites ya se canaliza de manera digital.