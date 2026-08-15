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Mujer que dio a luz a los 62 años y su bebé recibieron el alta tras nacimiento histórico: "No quería otra cosa que ser mamá"

Mabel Frías y su hijo David dejaron el hospital en buen estado de salud. La mujer logró el embarazo mediante fecundación in vitro con óvulos donados y, según los antecedentes disponibles, se convirtió en la madre de mayor edad registrada en Argentina.

15 de Agosto de 2026
Un nacimiento récord.
Un nacimiento récord.

Mabel Frías y su hijo David dejaron el hospital en buen estado de salud. La mujer logró el embarazo mediante fecundación in vitro con óvulos donados y, según los antecedentes disponibles, se convirtió en la madre de mayor edad registrada en Argentina.

Mabel Frías, de 62 años, y su hijo David recibieron el alta médica y dejaron el Hospital San Felipe de San Nicolás luego del nacimiento que marcó un hecho excepcional: según los antecedentes médicos y periodísticos disponibles, la mujer se convirtió en la madre de mayor edad registrada en dar a luz en Argentina.

 

La paciente confirmó que tanto ella como el recién nacido se encontraban en buen estado de salud. Tras atravesar una cesárea programada, reconoció que estaba “un poco cansada”, aunque destacó su evolución favorable y la de su hijo.

David nació con un peso de 2,750 kilos y durante sus primeras horas permaneció bajo observación en el área de Neonatología. “Estoy perfecta. Es precioso, nació sano y bien”, había expresado Frías después del nacimiento.

El tratamiento que permitió el embarazo

 

Frías logró su primer embarazo mediante un procedimiento de fecundación in vitro con óvulos donados. El tratamiento estuvo a cargo del médico Matías Colabianchi y fue realizado en Rosario, luego de que la mujer atravesara la menopausia años atrás.

La gestación transcurrió sin complicaciones relevantes y culminó con una cesárea programada en el Hospital San Felipe. La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó el proceso, calificó la experiencia como “un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”.

La mujer contó que convertirse en madre había sido un deseo sostenido durante gran parte de su vida. “Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre”, expresó.

 

Un nacimiento sin antecedentes conocidos en el país

 

El caso adquirió relevancia por la edad de la madre al momento del parto. Si bien no existe un registro oficial nacional que permita establecer con carácter definitivo cuál fue la mujer de mayor edad en dar a luz en Argentina, los antecedentes médicos y periodísticos conocidos hasta el momento no identificaron otro nacimiento protagonizado por una madre de 62 años o más.

Temas:

Mabel Frías maternidad fecundación in vitro reproducción asistida nacimiento San Nicolás
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