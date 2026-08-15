Inauguraron la XIV Feria del Libro Paraná Lee con escritores, editoriales y una fuerte apuesta por la lectura

La XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee quedó formalmente inaugurada este sábado en Sala Mayo, con la participación de escritores, editoriales, autoridades y público. La intendenta Rosario Romero encabezó la apertura de una propuesta que había comenzado el viernes con una importante presencia de estudiantes y que continuará durante el fin de semana largo.

“Recién hicimos un breve acto de iniciación, bienvenida y apertura de la feria, pero en realidad la feria empezó ayer y lo hizo con la presencia de muchos jóvenes de escuelas de la ciudad”, explicó Romero a Elonce.

La intendenta destacó que desde la primera jornada hubo chicos de diferentes edades recorriendo los espacios, acercándose a los libros y participando de las propuestas. “Había desde niños familiarizándose con el libro, charlando con la gente de Baúles Andariegos, que les proporcionaba material de lectura, y circulando por acá mucha gente, en especial escuelas”, señaló.

Escritores, editoriales y charlas en Sala Mayo

La programación se extenderá durante sábado, domingo y lunes con presentaciones, conversaciones, disertaciones y actividades relacionadas con la literatura.

“La feria florece con todos los escritores, con las charlas y con las disertaciones que están programadas”, expresó Romero.

Entre las novedades, la intendenta adelantó que el lunes a las 11 se realizará la presentación del libro por los 200 años de la ciudad, una obra colectiva en la que participaron más de 30 autores.

“Sin duda van a venir más de 30 escritores que son los autores. Es una de las novedades de la feria”, anticipó.

Romero definió el encuentro como un espacio “lleno de trabajo, de escritores, de editoriales, de charlas y de intercambios, todos buenos para la vida y todos buenos para promover el libro”.

Una feria que busca seguir creciendo

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó a Elonce la diversidad de propuestas editoriales presentes y convocó tanto a los vecinos como a quienes visitan la ciudad durante el fin de semana largo.

“Tenemos una cantidad enorme de stands para poder conocer distintas editoriales de toda la Argentina. Tenemos editoriales más pequeñas, pero muy trascendentes, y también las editoriales más masivas”, señaló.

Halle remarcó además el escenario elegido para desarrollar la feria. “Está lindo el fin de semana para venir acá, para poder disfrutar frente al río Paraná, tanto para los paranaenses como para los turistas que nos van a acompañar”, sostuvo.

La edición se desarrolla bajo tres conceptos centrales: “Umbrales, eternidad y pasión”, ejes que atravesarán las conversaciones y actividades previstas con escritores y escritoras.

Además, destacó la presencia de autores entrerrianos y la importancia de generar espacios para visibilizar la producción cultural de la provincia.

“Es importante apoyar la cultura local. Hacemos ese esfuerzo porque sabemos que también es importante hacer conocer a Paraná en toda la Argentina”, manifestó.

“La lectura tiene que ser por placer”

Durante la entrevista, Halle también habló sobre su relación personal con los libros y reivindicó la lectura como una experiencia vinculada fundamentalmente con el disfrute.

“Para mí es una forma de conectarme con otros mundos y también de aprender muchas cosas. Yo creo que la lectura, como dice Borges, es hedonista, tiene que ser por placer”, expresó.

Para el funcionario, los libros permiten acceder a historias y experiencias diferentes, pero también encontrarse con temas que atraviesan a las personas independientemente del momento histórico.

Como ejemplo mencionó La Odisea, una obra escrita hace siglos que conserva vigencia porque aborda cuestiones como “el amor, el desamor, el desarraigo, la pasión por la tierra y la guerra”.

Halle también valoró que Paraná Lee haya alcanzado su 14ª edición y sostuvo que la actual administración decidió continuar una política cultural desarrollada durante diferentes gestiones municipales.

“Tratamos de evitar el discurso fundacional. Nosotros venimos a continuar y esperamos que otros continúen y mejoren lo que hacemos nosotros. Somos una parte más en la historia de la democracia paranaense”, afirmó.

Luciano Lamberti: “La literatura te muestra al que está del otro lado”

Uno de los escritores que participó de la jornada fue Luciano Lamberti, quien expresó su satisfacción por regresar a Paraná y definió al encuentro como una de sus ferias literarias favoritas.

“Hay un espíritu de alegría en el aire y la ubicación me parece excelente. Me encanta que sea frente al río”, contó a Elonce.

El escritor también reflexionó sobre el lugar de la literatura frente al avance de las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial.

“La literatura tiene la capacidad de mostrarte al que está del otro lado. Ahora las redes sociales solo te muestran tu algoritmo, lo que vos votás, lo que consumís, lo que te gusta”, planteó.

En contraposición, sostuvo que los libros permiten ingresar en universos que no necesariamente coinciden con las propias ideas. “La literatura te muestra lo que sería tu enemigo para el algoritmo, lo que está del otro lado, y a veces podés vivir una experiencia a partir de eso. Por eso sigue siendo tan valiosa”, afirmó.

El desafío de leer en tiempos de pantallas

Lamberti consideró que, pese a la competencia de las nuevas tecnologías, existen señales alentadoras sobre los hábitos de lectura.

“Paradójicamente, yo creo que hoy hay muchos más clubes de lectura que en el pasado y hay mucha gente leyendo”, señaló.

También destacó los programas de promoción de la lectura desarrollados en las escuelas y consideró que actualmente muchos jóvenes terminan la secundaria después de haber leído una cantidad de novelas que no era habitual en generaciones anteriores.

Incluso relativizó la oposición entre libros y dispositivos tecnológicos. “Hay tentaciones, pero a veces incluso los chicos leen en el teléfono”, observó.

La cultura como espacio de comunidad

Consultado sobre las dificultades económicas que enfrentan las actividades culturales, Lamberti destacó que distintas ciudades y provincias continúen organizando ferias del libro.

Inauguran la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee

“Yo recorro el país en ferias y están haciendo ferias a pesar de la situación imposible en términos de fondos. Eso es como heroico a esta altura. Que se siga apostando por la cultura y por la literatura en este contexto está buenísimo”, expresó.

Finalmente, reivindicó el valor colectivo de estos encuentros frente a una sociedad atravesada por relaciones cada vez más individualizadas.

“En épocas donde todo es mercancía y todo se vende, apostar a la idea de comunidad para mí sigue siendo un gran acierto”, concluyó Lamberti ante Elonce.

La XIV Feria del Libro Paraná Lee continuará durante el fin de semana largo en Sala Mayo con presentaciones de escritores, mesas de conversación, propuestas para diferentes edades y espacios destinados a editoriales y autores locales y nacionales.