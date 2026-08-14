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Paraná Actividades culturales

Feria del Libro Paraná Lee: libros, mangas y propuestas infantiles en Sala Mayo

La Feria del Libro Paraná Lee comenzó con una amplia variedad de propuestas para chicos, jóvenes y adultos. Literatura infantil, mangas, clásicos y juegos para crear historias se destacaron durante el recorrido por Sala Mayo.

14 de Agosto de 2026
Feria del Libro Paraná Lee: propuestas en Sala Mayo.
Feria del Libro Paraná Lee: propuestas en Sala Mayo. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Feria del Libro Paraná Lee comenzó con una amplia variedad de propuestas para chicos, jóvenes y adultos. Literatura infantil, mangas, clásicos y juegos para crear historias se destacaron durante el recorrido por Sala Mayo.

La Feria del Libro Paraná Lee comenzó en Sala Mayo con una importante variedad de stands, títulos y actividades destinadas a lectores de todas las edades. Durante la apertura, estudiantes recorrieron los puestos y compartieron sus preferencias literarias con Elonce.

 

Entre las alternativas sobresalieron los espacios especializados en literatura infantil, con cuentos, poesía, libros informativos y propuestas lúdicas. Desde la librería Saltacharcos destacaron que la feria coincidió con la cercanía del Día de las Infancias, por lo que hubo numerosas opciones pensadas para los más chicos.

 

 

Uno de los títulos recomendados fue “Petit”, de la escritora e ilustradora argentina Isol. Desde el stand explicaron que las historias del personaje combinan “ternura, ingenio y acidez” y remarcaron que son relatos “respetuosos de la inteligencia de los chicos”.

 

 

 

Juegos literarios y el interés de los jóvenes

 

Además de libros tradicionales, se ofrecieron juegos literarios compuestos por cartas con personajes, situaciones y diferentes elementos. La propuesta invitó a los participantes a combinar las consignas para inventar historias o crear poesías.

 

 

Los mangas estuvieron entre los materiales que despertaron mayor interés entre los adolescentes. Otros estudiantes señalaron su interés por contenidos históricos. Un alumno de 12 años del Instituto Santa Lucía explicó que disfrutaba especialmente leer sobre la historia argentina y figuras como Manuel Belgrano. “Es muy bueno para el cerebro y es muy lindo”, sostuvo sobre el hábito de la lectura.

 

 

 

Clásicos, libros infantiles y encuentro con autores

 

La oferta se completó con ediciones en español e inglés, ejemplares ilustrados y libros de colección. Entre las alternativas se exhibió una edición completa de Sherlock Holmes, además de libros infantiles para pintar, publicaciones sobre emociones y formatos pop-up.

 

La feria también permitió el contacto entre lectores y escritores. Una estudiante contó que había comprado “Una casa para recordar”, de Sergio Aguirre, para conseguir la firma del autor, quien participó de una actividad durante la jornada.

 

 

De esta manera, la nueva edición de Paraná Lee inició con escuelas, familias y jóvenes recorriendo Sala Mayo, en una propuesta que buscó promover la lectura y acercar diferentes géneros y autores al público.

 

Comenzó la Feria del Libro "Paraná Lee" en Sala Mayo

Temas:

Feria del libro Paraná Lee Infancias Jóvenes literatura Sala Mayo
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