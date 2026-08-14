Nueva conducción de Enfermería apunta a recuperar derechos y ser “la voz” de 4.500 trabajadores

REDACCIÓN ELONCE
La nueva comisión de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos presentó a Elonce sus principales objetivos. Busca fortalecer la representación de unos 4.500 enfermeros del ámbito público y privado, acompañar los reclamos laborales y atender problemáticas como la salud mental.
La Asociación de Enfermería de Entre Ríos (AAER) conformó una nueva comisión directiva que se propuso fortalecer la representación profesional y académica, recuperar derechos laborales y acompañar los reclamos de unos 4.500 enfermeros que trabajan tanto en el sistema público como en el privado de la provincia.
Martín Buralli, presidente de la entidad; Ezequiel Ávila, secretario; y Valeria Benítez, protesorera, dialogaron con Elonce sobre los objetivos de la nueva etapa y coincidieron en la necesidad de que los profesionales encuentren en la asociación un espacio de respaldo frente a las distintas problemáticas que atraviesa el sector.
“Nos constituimos recientemente como la nueva comisión de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos. Venimos a trabajar, primero, por el mayor nivel académico de los enfermeros de la provincia, pero también por recuperar sus derechos, fortalecernos como profesión y trabajar en las necesidades laborales”, explicó Buralli.
“La enfermería necesitaba mayor representatividad”
El presidente de la asociación sostuvo que una de las razones que impulsaron la conformación del nuevo equipo fue la necesidad de aumentar la presencia institucional frente a los problemas cotidianos de los trabajadores.
“Nos sumamos a este desafío porque entendíamos que la enfermería necesitaba mayor representatividad, profesionales que tuvieran ganas de defender la profesión y de acompañar al colega que por ahí se siente poco acompañado”, afirmó.
Desde la entidad remarcaron que su alcance no se limita a quienes desempeñan tareas dentro del sistema público provincial, sino que también contempla a los trabajadores de establecimientos privados.
Ávila estimó que ese universo alcanza a aproximadamente 4.500 enfermeros y enfermeras en Entre Ríos. “Como Asociación de Enfermería no solo representamos a los enfermeros de la provincia, sino también al ámbito privado”, señaló.
“Queremos ser la voz del enfermero de la provincia”
Uno de los ejes planteados por la nueva conducción será acompañar activamente los reclamos de los trabajadores. Ávila aseguró que pretenden darle una nueva impronta a la organización y trasladar a la representación institucional demandas que ya fueron expresadas en otros ámbitos.
“Estamos para darle una impronta a la Asociación de Enfermería desde la lucha. La lucha la hemos dado en la calle y desde este lado queremos tener representatividad para todos los enfermeros de la provincia”, manifestó.
En ese sentido, destacó que el objetivo es conseguir que los profesionales identifiquen a la entidad como un espacio al cual recurrir ante sus necesidades.
“Queremos que el enfermero se sienta representado por la Asociación de Enfermería en los reclamos y en las luchas. Creemos que este es un inicio y queremos avanzar: ser la voz del enfermero de la provincia”, enfatizó Ávila.
La salud mental de quienes cuidan
Por su parte, Benítez puso el foco en una problemática que la nueva comisión pretende incorporar a su agenda: la salud mental de los propios trabajadores de enfermería.
La profesional señaló que las exigencias del trabajo sanitario fueron aumentando y sostuvo que quienes tienen la responsabilidad cotidiana de atender y cuidar a la población también necesitan espacios de acompañamiento.
“Tenemos toda esta problemática que viene atravesando Enfermería desde hace muchos años, la alta demanda que tenemos y, hoy en día, se nos suma la demanda en salud mental, incluso la salud mental de los propios enfermeros que tenemos que atender a la comunidad”, explicó.
Ante esa situación, Benítez pidió también comprensión hacia quienes desarrollan esa tarea: “Queremos pedirle a la comunidad que empatice”, expresó.
Nuevos canales para acercarse a los profesionales
La nueva conducción buscará, además, reforzar la comunicación con los trabajadores mediante redes sociales y plataformas digitales.
Benítez explicó que habilitaron nuevos canales para difundir información y adelantó que trabajan en la creación de un espacio de streaming denominado “Enfermería en Vivo”.
“Estamos armando un canal de streaming para poder ser la voz de la enfermería y expresar toda esta problemática que viene teniendo el sector hace muchos años”, indicó.
La comisión también prevé habilitar próximamente un enlace para facilitar la incorporación de nuevos asociados y establecer una vía de comunicación más directa con los profesionales de distintos puntos de Entre Ríos.
“Queremos tener contacto directo y poder estar informados, que es lo que falta: canales de información”, concluyó Benítez.
De esta manera, la nueva conducción de la Asociación de Enfermería inició una etapa en la que planteó como prioridades la defensa de los derechos laborales, el fortalecimiento profesional y académico, la representación de los trabajadores y el abordaje de la salud mental, con la intención de ampliar también la participación de enfermeros y enfermeras de toda la provincia.