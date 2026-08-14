Paraná se prepara para abrir un nuevo McDonald’s: ¿qué tendrá el local que llega a Cinco Esquinas?

El segundo restaurante de McDonald’s en la ciudad abrirá el 24 de agosto. Tendrá Automac, McCafé, Playland, Delivery Point y el primer punto de carga para autos eléctricos de Entre Ríos.

McDonald’s sigue avanzando con la obra del restaurante n° 235 de la cadena en Argentina, que estará ubicado sobre Av. Alem 950, en la zona de Cinco Esquinas y a pocos metros de la Terminal de Ómnibus.

El proyecto, de aproximadamente 370 m², implicó la recuperación y puesta en valor de un espacio emblemático de la ciudad, marcando un nuevo paso en el crecimiento de la marca en Entre Ríos. De esta manera, el restaurante se transformará en un nuevo punto de encuentro para disfrutar en familia, con amigos y durante distintos momentos del día.

Automac y el primer cargador eléctrico de la provincia

Uno de los grandes atractivos del nuevo local será la llegada de Automac, que permitirá realizar pedidos desde el auto de manera práctica y rápida. Además, la sustentabilidad es una parte fundamental de la propuesta ya que contará con el primer punto de carga para autos eléctricos de Paraná y de toda la provincia de Entre Ríos, una incorporación que busca acompañar nuevas formas de movilidad y sumar alternativas más sustentables para la comunidad.

A su vez, se suman distintas soluciones para hacer más eficiente la operación, tales como sistemas de monitoreo de energía y agua, separación de residuos y gestión responsable del aceite usado, iluminación LED, entre otras iniciativas.

Un espacio pensado para disfrutar

El nuevo espacio tendrá McCafé, Playland, sala para festejos de cumpleaños y Delivery Point, con un sector exclusivo para repartidores. A esto se sumarán herramientas digitales pensadas para agilizar la experiencia de compra.

Estará preparado para recibir a los clientes durante toda la semana. Los viernes y sábados funcionará las 24 horas, mientras que de domingo a jueves el horario será de 8 a 00 hs.

“Este nuevo restaurante es mucho más que una apertura para nosotros, es una forma concreta de seguir apostando a Paraná. Estamos trabajando para que sea un espacio moderno, con el Automac y el primer punto de carga para autos eléctricos de la provincia, pensado para que cada visita sea una buena experiencia y darle siempre lo mejor a quienes nos eligen", destacó Hugo Zamparo, operador de McDonald’s en Paraná.

Nuevas oportunidades para los jóvenes

La llegada del nuevo restaurante también representa una oportunidad para los jóvenes de Paraná. Más de 1.000 personas ya se postularon para ser parte de este equipo, de los cuales 80 tendrán la posibilidad de acceder a un empleo formal, con oportunidades de capacitación y crecimiento dentro de la compañía.

Cabe resaltar que McDonald’s fue reconocida recientemente con el puesto N°1 del ranking Great Place to Work Argentina 2026, como el mejor lugar para trabajar del país destacando su cultura de inclusión y oportunidades de desarrollo.