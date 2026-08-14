McDonald’s ya tiene fecha para abrir su segundo local en Paraná y estrenará Automac

McDonald’s abrirá su segundo restaurante en Paraná el próximo 24 de agosto, en un inmueble ubicado sobre calle Alem 950, en la tradicional zona de Cinco Esquinas y a pocos metros de la Terminal de Ómnibus. La nueva sucursal incorporará servicios inéditos para la marca en la capital entrerriana y atenderá durante las 24 horas los viernes y sábados.

La apertura marcará una nueva etapa en la presencia de la cadena de comidas rápidas en la capital provincial. Para concretar el proyecto, la compañía realizó una inversión destinada a recuperar y poner en valor un espacio de la zona para transformarlo en un restaurante de aproximadamente 370 metros cuadrados.

Entre las principales novedades estará la incorporación del Automac, el sistema que permitirá realizar pedidos y retirarlos directamente desde el vehículo. Se tratará de una alternativa que no está disponible en el actual restaurante de la firma en la ciudad.

Un punto de carga para autos eléctricos

Otro de los aspectos destacados del proyecto será la instalación de un punto de carga para vehículos eléctricos, que, según informó la compañía, será el primero de estas características en Paraná y en la provincia de Entre Ríos.

Desde Arcos Dorados, empresa que opera la marca McDonald’s en la región, señalaron que esta incorporación se enmarcó en una estrategia orientada a implementar nuevas tecnologías y avanzar con iniciativas vinculadas a la sustentabilidad.

El restaurante también dispondrá de McCafé, Playland, una sala destinada a festejos de cumpleaños y Delivery Point, además de distintas herramientas tecnológicas destinadas a agilizar los pedidos y la atención de los clientes.

Cómo serán los horarios del nuevo McDonald’s

Una de las particularidades de la nueva sucursal será su horario durante los fines de semana. Los viernes y sábados permanecerá abierta las 24 horas, mientras que de domingo a jueves atenderá desde las 8 hasta la medianoche.

La propuesta buscará de esta manera cubrir distintas franjas horarias en un sector caracterizado por una importante circulación de vehículos y pasajeros, debido a su cercanía con la Terminal de Ómnibus y a la conexión de Cinco Esquinas con diferentes puntos de la ciudad.

“Estamos muy entusiasmados. Falta muy poco para abrir las puertas de este nuevo restaurante, un proyecto que representa una apuesta muy importante para Paraná”, afirmó Hugo Zamparo, operador de McDonald’s en la capital entrerriana.

La apuesta por un restaurante sustentable

El nuevo establecimiento formará parte de la generación de restaurantes desarrollados bajo estándares de sustentabilidad de la compañía. En ese marco, incorporará diferentes sistemas destinados a reducir el consumo de recursos y el impacto ambiental de su funcionamiento.

Entre las medidas previstas se encuentran la utilización de iluminación LED de bajo consumo, filtros UV en los vidrios para mejorar la eficiencia térmica, encendido automático de cartelería e iluminación exterior y equipos de aire acondicionado VRV con control programable.

También se instalarán medidores de consumo eléctrico y de agua, grifos con reducción de caudal y un sistema de monitoreo de energía y agua (EMS). A ello se sumarán mecanismos para la separación de residuos en el comedor y la gestión y disposición responsable del aceite utilizado.

“Queremos un espacio moderno y cómodo”

Zamparo destacó que las características de la sucursal fueron pensadas tanto desde la experiencia de los clientes como desde la incorporación de tecnologías y criterios ambientales.

“Queremos que nuestros clientes encuentren un espacio moderno, cómodo y pensado para disfrutar cada visita. La incorporación del Automac, del punto de carga para autos eléctricos y todos los ejes sustentables reflejan nuestra apuesta por seguir innovando, de manera amigable con el planeta, para ofrecer una mejor experiencia a quienes nos eligen todos los días”, expresó.