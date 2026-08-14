Artesanos y emprendedores ofrecen sus productos en la Feria del Libertador en Paraná

La Feria del Libertador, ubicada sobre la Costanera de Paraná, ofrece una amplia variedad de productos locales y se convirtió en otra de las alternativas para recorrer durante el fin de semana largo en la capital entrerriana. Los puestos funcionarán hasta el lunes, de 10 a 20, de acuerdo con lo informado a Elonce durante una recorrida por el lugar.

La propuesta reunió emprendimientos dedicados a diferentes rubros, entre ellos indumentaria deportiva, accesorios para mascotas, artículos de decoración, equipos de mate, velas y productos aromáticos. Desde las primeras horas, los expositores terminaban de acondicionar sus espacios mientras comenzaban a llegar visitantes.

La feria de artesanos, emprendedores y gastronómicos, complementó las diferentes actividades programadas en la Feria del Libro "Paraná Lee" que se desarrolla en Sala Mayo durante el fin de semana. De hecho, los puesteros destacaron la posibilidad de exhibir sus productos y mantener un contacto directo con quienes recorren el paseo.

Aromas y productos para el hogar

Uno de los emprendimientos presentes fue Aromarte Paraná, dedicado a productos aromáticos. “Hacemos todo lo que tenga que ver con ricos aromas”, explicó su responsable a Elonce.

Entre las alternativas disponibles mencionó sahumerios, esencias y lámparas de sal, además de productos destinados a aromatizar viviendas y vehículos. “Gracias a Dios tenemos muchos seguidores, así que siempre nos vienen a buscar en la feria”, destacó.

Otro de los puestos ofreció velas artesanales de diferentes tamaños y duraciones. La emprendedora explicó que algunos modelos cuentan con dos pabilos para conseguir un quemado más uniforme y aprovechar mejor la totalidad de la vela.

Feria de emprendedores ofrece productos locales y variadas propuestas en Paraná

Indumentaria y productos para mascotas

La recorrida de Elonce también permitió conocer una propuesta de indumentaria deportiva de fabricación propia, que incluyó calzas, tops, mallas y ropa de trabajo.

La emprendedora señaló que uno de los productos más solicitados era el conjunto de calza y top y destacó la variedad de medidas disponibles. “Trabajamos del XS al 4XL”, indicó.

Los animales de compañía también tuvieron su espacio dentro de la feria. Uno de los emprendimientos presentó colchonetas, chapitas identificatorias, collares, correas, ropa, juguetes y elementos para el cuidado de perros y gatos.

Mates y otras alternativas para recorrer

Otro de los puestos estuvo dedicado al tradicional mate, con diferentes modelos de recipientes, bombillas y equipos completos. Los visitantes pudieron recorrer las alternativas y consultar directamente con quienes fabrican o comercializan los productos.

Los feriantes coincidieron en las expectativas por el movimiento que podría generar el fin de semana largo y convocaron a vecinos y turistas a acercarse al sector costero.

“Los esperamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta el lunes”, expresaron durante la recorrida de Elonce.

La feria se sumó así a las propuestas recreativas y culturales que concentraron actividad en el entorno de Sala Mayo, ofreciendo además una vidriera para el trabajo de emprendedores locales.