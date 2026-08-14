Incautaron ladrillos de cocaína con un particular sello narco y más de $5 millones en Rosario

La Policía Federal realizó allanamientos tras cinco meses de investigación y detuvo a 13 personas. Secuestró más de tres kilos de cocaína, armas, $5 millones y celulares. Investigan si la organización tenía conexiones con Los Monos.
Desarticularon una organización dedicada presuntamente al narcotráfico y detuvo a 13 personas, tras una investigación que se extendió durante cinco meses en Rosario. En los procedimientos fueron secuestrados más de tres kilos de cocaína, armas, municiones, teléfonos celulares y más de cinco millones de pesos.
El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina y se desarrolló en el marco del Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y reducir los niveles de violencia en Santa Fe.
De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó en marzo, cuando efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario identificaron una serie de domicilios que presuntamente eran utilizados para desarrollar actividades vinculadas con la comercialización de estupefacientes.
Cinco meses de seguimientos y vigilancia
Durante los meses siguientes, los investigadores realizaron tareas de campo, seguimientos y vigilancias encubiertas sobre los inmuebles bajo sospecha. A partir de esas medidas establecieron que algunos lugares serían utilizados para el almacenamiento, fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana.
Los investigadores también vincularon esas actividades con un grupo de personas que, según la hipótesis de la causa, conformaban una estructura dedicada a la comercialización de drogas.
Con las pruebas reunidas, el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº2 de Rosario, con intervención de la jueza María de los Ángeles Granato y de la fiscal provincial de Microtráfico Alejandra Raigal, dispuso los allanamientos.
Allanamientos y 13 detenidos
Los procedimientos fueron realizados en viviendas ubicadas en Pasaje 556, Pasaje 554 y calle Lirio. Como resultado, ocho hombres y cinco mujeres fueron detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina.
Los agentes secuestraron más de tres kilos de cocaína, parte de la cual tenía la inscripción “Don Julio 70 1942”, en alusión a una conocida marca de tequila. También encontraron distintas dosis de marihuana.
Entre los elementos incautados había, además, dos armas de fuego. Una de ellas era una pistola calibre 9 milímetros que, según la información oficial, tenía la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires”. La otra arma fue informada como de calibre 2 milímetros.
Armas, dinero y celulares secuestrados
Durante los allanamientos también fueron encontrados dos rifles de aire comprimido, 25 cartuchos de escopeta calibre 12.70 y 15 municiones calibre 9 milímetros.
Asimismo, los investigadores incautaron más de cinco millones de pesos en efectivo, dos motocicletas, 18 teléfonos celulares, dos dispositivos posnet y cinco balanzas de precisión. También fue secuestrada documentación considerada de interés para la investigación.
Para concretar los operativos participaron agentes de las divisiones federales de Venado Tuerto, Santa Fe y Rafaela, además del Grupo de Contención D.O.U.C.A.D. y un perro entrenado para detectar estupefacientes.
Investigan una posible conexión con Los Monos
Una de las líneas que ahora deberá profundizar la investigación apunta a establecer eventuales conexiones de la organización desarticulada con Los Monos, aunque hasta el momento esa vinculación no fue confirmada judicialmente, publicó Rosario 3.
La sospecha surgió, según la información conocida, a partir de la zona donde funcionaban los puntos investigados y de la modalidad de la operatoria. Sin embargo, resta determinar si existió efectivamente esa relación y, eventualmente, cuál habría sido su alcance.
Los 13 detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Federal y quedaron a disposición de la fiscal provincial de Microtráfico Alejandra Raigal. La causa continuará con el análisis de los teléfonos, documentación y demás elementos secuestrados durante los procedimientos.