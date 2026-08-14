La compra de 25 bolsos por internet destapó un cargamento de droga en el río Paraná

La incautación de casi media tonelada de cocaína en el río Paraná, a la altura de San Nicolás, comenzó con una pista aparentemente menor: un bolso impermeable encontrado meses antes con 35 kilogramos de droga en la costa de Monte Hermoso.

El elemento no era común ni anónimo. Se trataba de un bolso estanco Dryon, modelo KPS Road Trip, con capacidad para 80 litros, diseñado para actividades náuticas y comercializado exclusivamente por internet.

Según informó Clarín, los investigadores reconstruyeron el recorrido comercial del producto hasta identificar una compra que llamó la atención: una misma persona había adquirido 25 unidades idénticas en una plataforma digital.

El hallazgo que inició la investigación

El primer bolso apareció el 2 de enero en la costa de la Reserva Natural Pehuén Co-Monte Hermoso. Guardavidas que trabajaban en un camping lo encontraron flotando y descubrieron en su interior 30 paquetes con aproximadamente 35 kilos de cocaína.

La hipótesis sostiene que el cargamento había formado parte de una operación mayor, pero quedó a la deriva y fue arrastrado por la corriente. El diseño impermeable permitió que la droga permaneciera protegida dentro del agua.

La investigación llegó hasta el fabricante, que no estaba vinculado con el cargamento ilegal. Como la empresa vendía ese modelo únicamente por Mercado Libre, se analizaron las operaciones realizadas durante el último año con destino a la Ciudad de Buenos Aires y diferentes localidades bonaerenses.

La compra de 25 bolsos impermeables

El análisis permitió detectar que un trabajador de la construcción domiciliado en Quilmes Oeste había comprado 25 bolsos negros de 80 litros. La operación se concretó el 18 de marzo de 2025 por un valor total de 1.249.749,75 pesos.

La cantidad adquirida despertó sospechas y el comprador comenzó a ser vigilado. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Clarín, el seguimiento de sus movimientos y comunicaciones permitió identificar al resto de la presunta organización.

Los investigadores estimaron que los bolsos serían utilizados para trasladar cocaína en pequeñas embarcaciones hasta buques mercantes que navegaban por el río Paraná con destino internacional.

Cómo funcionaba la maniobra investigada

El método es conocido como “rip off-drop off”. Consiste en acercar la droga hasta un buque de gran porte mediante una lancha. Una persona con acceso a la embarcación iza el cargamento, lo oculta y facilita su retiro cuando llega al país de destino.

Esta modalidad permite introducir estupefacientes en barcos sin involucrar necesariamente a la empresa propietaria ni contaminar formalmente la carga declarada. Las bolsas impermeables resultaban adecuadas para resistir el contacto con el agua durante el traslado.

Los fiscales que investigaron el primer hallazgo consideraron que aquel bolso habría integrado un cargamento destinado a una maniobra de contaminación de un buque internacional. A partir de esa hipótesis, el seguimiento se concentró sobre la Hidrovía.

El operativo en el río Paraná

La investigación avanzó hasta el sábado 8 de agosto, cuando agentes de Prefectura interceptaron una embarcación semirrígida en el kilómetro 351 del río Paraná, sobre la margen izquierda, en jurisdicción de San Nicolás de los Arroyos.

A bordo viajaban cuatro hombres. Durante el procedimiento fueron encontrados siete bolsos estancos que contenían 232 kilos de cocaína. Los ocupantes quedaron detenidos y el material fue puesto a disposición de la Justicia federal.

Al día siguiente se realizaron cuatro allanamientos. En un garaje ubicado en Ramallo aparecieron otros ocho bolsos similares con 267 kilos del mismo estupefaciente. También fue detenido el comprador identificado durante el rastreo comercial.

Entre ambos procedimientos se incautaron 499 kilos de cocaína y fueron arrestadas cinco personas. La causa tramita ante el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Bahía Blanca, con intervención de la fiscalía federal, la Procuraduría de Narcocriminalidad y el área especializada de Prefectura.