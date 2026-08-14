Crimen en la cárcel de Paraná: dictaron 60 días de preventiva para el acusado

Josué Nahuel Quiroga, acusado por el crimen de Esteban Daian Bernal en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, deberá cumplir 60 días de prisión preventiva en la cárcel de Victoria. La medida fue dispuesta este jueves por el juez de Garantías Elvio Garzón, mientras continúa la investigación por el homicidio ocurrido el martes 11 de agosto.

La fiscal Paola Farinó había solicitado 90 días de preventiva por considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. La defensa pública, encabezada por Fernando Callejo, aceptó la necesidad de la medida de coerción, pero pidió reducirla a 60 días. Finalmente, el magistrado hizo lugar a ese planteo.

Quiroga fue imputado provisoriamente por homicidio simple. Según la acusación, durante un incidente ocurrido alrededor de las 20:30 en una calle interna del penal le habría provocado a Bernal al menos dos heridas con un arma blanca. Una de ellas ingresó en la cavidad torácica y alcanzó el corazón, lesión que resultó mortal.

Las filmaciones y la discusión sobre cómo comenzó el incidente

Entre las principales pruebas incorporadas a la causa se encuentran las cámaras de seguridad de la Unidad Penal Nº1. De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, las imágenes mostraron que Bernal agredió inicialmente a Quiroga mientras ambos caminaban hacia los pabellones 13 y 14, donde estaban alojados.

La acusación sostuvo que Quiroga respondió utilizando un arma cortopunzante. Bernal fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde posteriormente murió como consecuencia de las heridas.

Además la fiscal Farinó también mencionó testimonios de internos que presenciaron el episodio, declaraciones de agentes penitenciarios, actuaciones de la Comisaría Décima y de la División Homicidios y las filmaciones del establecimiento.

La defensa cuestionará la calificación de homicidio simple

Aunque aceptó la prisión preventiva, Callejo anticipó que discutirá la calificación legal atribuida a su defendido. Señaló que se trata de una imputación provisoria y consideró que existen elementos de la investigación que deberán analizarse para determinar jurídicamente cómo ocurrió el hecho.

Según planteó, las imágenes mostrarían que Bernal atacó a Quiroga por la espalda y le propinó dos fuertes golpes en la cabeza y la nuca antes de la reacción del acusado. “Se defendió”, fue la postura planteada por la defensa al analizar la secuencia.

Además, fuentes judiciales indicaron que en el expediente existe la declaración de un penitenciario según la cual Bernal habría tenido un arma blanca y, tras un forcejeo, Quiroga se habría apoderado de ella. Esta circunstancia forma parte de los elementos que deberán determinarse durante la investigación.

Por qué fue trasladado a la cárcel de Victoria

La defensa solicitó que Quiroga no fuera alojado en Paraná, Concordia ni Federal. En el primer caso, se buscó preservar los testimonios de otros internos, mientras que en las otras dos unidades habría familiares de Bernal alojados.

El propio imputado manifestó durante la audiencia que su familia había recibido amenazas de muerte. Frente a esta situación, Garzón ordenó que los 60 días de preventiva sean cumplidos en la Unidad Penal de Victoria.

Quiroga ya estaba privado de su libertad y cumplía una condena de tres años y cuatro meses por robo agravado en grado de tentativa, cuya finalización estaba prevista para el 27 de diciembre de este año.

La defensa destacó que tenía buena conducta, concurría a la escuela dentro del penal y cumplía las condiciones establecidas para sus salidas sociofamiliares. El ataque ocurrió precisamente cuando Bernal y Quiroga habían salido de clases y regresaban hacia sus respectivos pabellones.

Una frase previa al crimen quedó bajo análisis

Durante la audiencia también se incorporó la declaración de una docente que había estado con los internos antes del episodio. Según expuso la Fiscalía, la profesora recordó una conversación que le llamó la atención.

De acuerdo con ese testimonio, Quiroga habría manifestado que atravesaba problemas económicos y le habría dicho a Bernal: “Ya sabés cómo es acá, no se puede hacer eso”. También le habría pedido que dejara de insistir con una cuestión cuyo contenido no fue precisado durante la audiencia. (APF)