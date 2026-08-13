La defensa de Airaldi cuestionó la condena a 12 años y anticipó que esperará los fundamentos

La condena a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión generó cuestionamientos de su defensa, que anticipó que aguardará los fundamentos de la sentencia para definir los próximos pasos procesales. Mariana Barbitta, abogada del condenado, sostuvo que el resultado era una posibilidad contemplada, aunque aseguró que no están conformes con la decisión.

"Era en algún punto esperable. La Fiscalía había pedido 14 años de prisión para Leonardo Airaldi y el tribunal entendió que había que condenarlo a 12 años", expresó la letrada tras conocerse el veredicto.

Barbitta señaló que los fundamentos serán conocidos el 14 de septiembre y cuestionó los elementos probatorios incorporados al debate. "No estamos conformes porque es una sentencia que, a nuestro criterio, no sé cómo la van a fundamentar", afirmó.

Los cuestionamientos de la defensa a las pruebas

La abogada hizo especial referencia a las intervenciones telefónicas incorporadas en la investigación. Según sostuvo, "las escuchas telefónicas que vienen secuestrando desde fines de 2018 y principios de 2019 no dicen nada concreto".

También planteó que durante la investigación no se produjo un secuestro de estupefacientes directamente relacionado con la causa de Paraná. En ese sentido, cuestionó la incorporación de otro expediente proveniente de Santa Fe y señaló que allí aparecía vinculada otra persona que se encuentra prófuga.

Por otra parte, Barbitta valoró que el tribunal rechazara el decomiso solicitado por la Fiscalía. "Agradezco al tribunal que rechazó el pedido arbitrario de la Fiscalía del decomiso", manifestó.

Qué dijo sobre el pedido de decomiso

La defensora sostuvo que el planteo había sido realizado "a último minuto" y sin fundamentos suficientes. En particular, se refirió a un campo vinculado a la familia Airaldi y aseguró que "es históricamente de la familia" y que allí "no se cometió ningún delito".

Finalmente, Barbitta contó que pudo conversar brevemente con Airaldi una vez finalizada la audiencia. Explicó que el diálogo fue corto debido al impacto que provocó en la sala la decisión del tribunal de revocar la excarcelación de otro de los acusados y ordenar su detención.

"Hablamos unos minutos. Le expliqué la situación y nos dio ánimo, confianza y agradecimiento", relató. La defensa aguardará ahora la lectura de los fundamentos para analizar la sentencia y determinar las medidas judiciales que adoptará.