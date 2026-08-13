La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 19,3% en lo que va del año

La inflación de julio alcanzó el 2,1% y se aceleró respecto del 1,9% registrado en junio. Según informó el INDEC, los precios acumularon una suba del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y del 33,8% interanual.
La inflación de julio fue del 2,1% en Argentina, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 1,9%.
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026
Con el nuevo resultado, los precios acumularon un aumento del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026. En tanto, la variación interanual, es decir, frente a julio del año pasado, se ubicó en 33,8%.
La cifra difundida este jueves estuvo por encima del registro de junio. En aquel mes, el IPC había avanzado 1,9%, mientras que la inflación acumulada durante el primer semestre había alcanzado el 16,8%.
La inflación volvió a superar el 2%
El resultado de julio implicó así que la inflación mensual volviera a ubicarse por encima del umbral del 2%, luego de la desaceleración observada durante junio.
La evolución de los últimos meses había mostrado variaciones del 2,1% en mayo y del 1,9% en junio, antes del 2,1% informado para julio.
En términos interanuales, el IPC también mostró una leve aceleración. En junio, la variación de los últimos doce meses había sido del 33,5%, mientras que con el resultado de julio pasó al 33,8%.