 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 19,3% en lo que va del año

La inflación de julio alcanzó el 2,1% y se aceleró respecto del 1,9% registrado en junio. Según informó el INDEC, los precios acumularon una suba del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y del 33,8% interanual.

13 de Agosto de 2026
Se confirmó una cifra superior al 1,9% que se había registrado el mes anterior.
Se confirmó una cifra superior al 1,9% que se había registrado el mes anterior.

La inflación de julio alcanzó el 2,1% y se aceleró respecto del 1,9% registrado en junio. Según informó el INDEC, los precios acumularon una suba del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y del 33,8% interanual.

La inflación de julio fue del 2,1% en Argentina, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 1,9%.

Con el nuevo resultado, los precios acumularon un aumento del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026. En tanto, la variación interanual, es decir, frente a julio del año pasado, se ubicó en 33,8%.

La cifra difundida este jueves estuvo por encima del registro de junio. En aquel mes, el IPC había avanzado 1,9%, mientras que la inflación acumulada durante el primer semestre había alcanzado el 16,8%.

 

La inflación volvió a superar el 2%

 

El resultado de julio implicó así que la inflación mensual volviera a ubicarse por encima del umbral del 2%, luego de la desaceleración observada durante junio.

La evolución de los últimos meses había mostrado variaciones del 2,1% en mayo y del 1,9% en junio, antes del 2,1% informado para julio.

En términos interanuales, el IPC también mostró una leve aceleración. En junio, la variación de los últimos doce meses había sido del 33,5%, mientras que con el resultado de julio pasó al 33,8%.

Temas:

inflación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso