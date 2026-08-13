Los préstamos a las familias tienen tasas tres veces superiores a las de los plazos fijos por la mora

Los préstamos a las familias tienen actualmente una tasa casi tres veces superior al rendimiento que ofrecen los bancos por los plazos fijos. La diferencia alcanzó su nivel más elevado en cerca de 15 años, en medio del crecimiento de las deudas impagas y del estancamiento del mercado crediticio.

Según informó Clarín a partir de un estudio de GMA Capital, la tasa nominal anual de los préstamos personales ronda el 66%. Ese porcentaje no incluye otros gastos operativos e impositivos que pueden elevar todavía más el costo financiero que finalmente afronta el cliente.

En contraste, la tasa Badlar, que refleja el interés pagado por los bancos por los depósitos a plazo fijo superiores al millón de pesos, se encuentra entre el 21% y el 22% anual. La brecha evidencia que las entidades remuneran poco el ahorro y cobran considerablemente más por prestar dinero.

La mora encarece los créditos personales

El aumento de la morosidad es una de las principales razones que explican el costo de los préstamos a las familias. Ante un mayor riesgo de incumplimiento, los bancos incorporan esas posibles pérdidas al calcular las tasas ofrecidas a sus clientes.

Las entidades también señalan que el dinero inmovilizado por los encajes bancarios, los impuestos, los costos operativos y el capital necesario para otorgar financiamiento influyen sobre el valor final. Por esa razón, sostienen que la diferencia entre ambas tasas no se convierte íntegramente en ganancias.

Desde un banco privado explicaron a Clarín que, cuando aumenta el costo asociado a la mora, las tasas deben cubrir esa pérdida potencial. También plantearon que una reducción de la incobrabilidad o un cambio en la forma de contabilizarla podría permitir créditos personales más baratos.

Por qué se amplió la diferencia

La brecha comenzó a crecer a mediados de 2024, cuando la desaceleración de la inflación hizo caer las tasas de interés. Sin embargo, el rendimiento de los depósitos disminuyó con mayor velocidad que el costo de los préstamos y esa diferencia nunca volvió a cerrarse.

El proceso de desinflación también modificó la capacidad de pago de los hogares. En un contexto de mayor inflación, algunas cuotas perdían peso frente al aumento nominal de los ingresos. Con precios más estables y salarios que no avanzaron al mismo ritmo, las obligaciones dejaron de licuarse y crecieron los atrasos.

La combinación de mora elevada y menor demanda interna redujo el interés de los bancos por colocar créditos. Al mismo tiempo, las entidades tienen pocos incentivos para captar más depósitos y, por esa razón, ofrecen rendimientos reducidos a los ahorristas.

El Banco Central no prevé intervenir

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que la entidad no analiza medidas específicas para reducir la brecha ni flexibilizar los encajes. Consideró que los impuestos también tienen una incidencia relevante en la diferencia entre las tasas activas y pasivas.

El funcionario sostuvo que la competencia entre los bancos debería ayudar a corregir la situación cuando las entidades vuelvan a disputar clientes para colocar créditos. Por ahora, reconoció que la mora y la incertidumbre hacen que el sistema financiero se incline por otras alternativas.

En los bancos también mencionan las dudas sobre el escenario económico de 2027. La posibilidad de nuevos movimientos en las tasas del Banco Central genera una “prima por incertidumbre” que dificulta el abaratamiento del financiamiento a plazos más largos.

Mientras persista ese escenario, los préstamos a las familias continuarán con costos elevados en comparación con el rendimiento recibido por quienes depositan sus ahorros. La brecha desalienta tanto la toma de crédito como la colocación de dinero en plazos fijos.