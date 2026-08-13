Millonario asalto a estanciero entrerriano: imágenes de la camioneta hallada incendiada

Avanza la investigación por el millonario asalto registrado en el establecimiento rural La Rosalía, en el distrito Tatutí, departamento Federación, y sostuvo que los delincuentes contaron con información previa sobre la víctima y sus movimientos. “Evidentemente hubo un entregador”, afirmó el jefe de la Departamental de Policía, Luis Cristian Valdez Puente.

El violento asalto ocurrió durante la mañana del miércoles, alrededor de las 8, cuando cuatro hombres llegaron hasta el establecimiento ganadero y redujeron a su propietario, Rubén Ponzoni, y a un empleado. Los asaltantes exhibieron armas de fuego, amenazaron a las víctimas y las maniataron.

“El único con algún golpe es el señor Ponzoni; al empleado lo redujeron y ataron”, explicó Valdez Puente. Al quedar inmovilizados e incomunicados, pasó un tiempo hasta que pudieron solicitar ayuda y alertar a la Policía.

La camioneta incendiada tras violento asalto en un establecimiento rural (foto Chajarí al día)

El llamado que permitió abrir las tranqueras

Uno de los elementos centrales de la investigación es una comunicación telefónica recibida por una integrante de la familia antes del asalto. Quien llamó afirmó que personas provenientes de Paraná necesitaban atravesar el lugar para observar otro establecimiento rural lindante que se encontraba a la venta.

Mediante esa maniobra consiguieron que quedaran abiertos los accesos. “A través de eso, lograron que esta persona deje las tranqueras sin llave”, indicó el jefe policial. Para llegar hasta la vivienda debían atravesarse cuatro portones.

Este dato, sumado al conocimiento que los delincuentes demostraron sobre los movimientos del propietario, fortaleció para los investigadores la hipótesis de que existió información proporcionada previamente.

“Evidentemente hay una persona que ha entregado, ha hecho un trabajo previo de inteligencia muy bueno, por los datos que manejaban”, sostuvo Valdez Puente en declaraciones a Radio Chajarí.

Un importante botín

Los cuatro asaltantes se apoderaron de una importante suma de dinero, cuyo monto no fue precisado oficialmente. El jefe departamental confirmó, no obstante, que se trató de una cifra considerable.

Además, los delincuentes sustrajeron armas y otros elementos que encontraron dentro de la propiedad. Incluso se llevaron paquetes de cigarrillos y el cenicero de uno de los vehículos.

También tomaron las llaves de la camioneta Mitsubishi de Ponzoni y los teléfonos celulares de las víctimas, una maniobra que les permitió dejarlas incomunicadas y ganar tiempo para escapar.

“Hay un trabajo previo de inteligencia, por los movimientos de esta persona”, insistió el responsable de la Departamental Federación al referirse al grado de planificación que habría tenido el golpe.

La camioneta incendiada tras violento asalto en un establecimiento rural (foto Tal Cual)

Incendiaron la camioneta utilizada en el asalto

Los delincuentes habían llegado hasta La Rosalía en una camioneta de color rojo o bordó. Tras abandonar el establecimiento, escaparon por caminos de la zona.

Posteriormente, el vehículo fue encontrado incendiado y abandonado en un camino vecinal de colonia La Fraternidad. La principal sospecha es que los autores prendieron fuego la camioneta con el objetivo de eliminar posibles rastros que permitieran identificarlos.

La investigación permitió determinar, además, que el vehículo utilizado para concretar el asalto había sido robado durante este año.

A partir del hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir el trayecto realizado antes y después del ataque. “Se recorrieron cámaras de distintos lugares, acorde a distintos horarios que se barajan, se bajan las imágenes y se trata de trazar el recorrido del vehículo”, puntualizó Valdez Puente.

Hay “una línea concreta” de investigación

Personal de Criminalística intervino para obtener rastros y analizar los diferentes elementos incorporados a la causa. Paralelamente, los efectivos buscaron registros de cámaras de seguridad que permitan determinar por dónde circularon los sospechosos.

“Estamos trabajando, afinando cuestiones, descartando otras. Ahora viene el trabajo de Criminalística y los elementos fílmicos que se están obteniendo que, si Dios quiere, nos van a permitir dar con esta gente”, expresó el jefe policial.

Valdez Puente evitó brindar detalles sobre las características físicas de los cuatro asaltantes y otros datos que pudieran comprometer las medidas en marcha. Sin embargo, confirmó que los investigadores cuentan con una hipótesis sobre la cual avanzan.

“Estamos en una línea concreta. Descartando cosas y haciendo el trazado del recorrido. Estamos trabajando sobre lo firme”, aseguró.

La camioneta incendiada tras violento asalto en un establecimiento rural

Controles para encontrar a los responsables

Tras conocerse el asalto, la Policía de Entre Ríos desplegó controles en rutas y caminos del departamento Federación para intentar obtener información sobre los autores y reconstruir sus movimientos.

El establecimiento La Rosalía ya había sido escenario de otro robo aproximadamente 15 años atrás. Según los antecedentes conocidos, en aquella investigación estuvo involucrado un funcionario policial.

Ahora, la pesquisa se concentró en determinar quién pudo haber proporcionado información a los delincuentes, establecer el recorrido que realizaron y analizar las imágenes obtenidas de diferentes cámaras para identificar a los cuatro hombres que participaron del violento asalto.