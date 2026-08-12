Amenazó a una mujer con un cuchillo en Paraná y fue detenido.

La amenaza con un cuchillo en Paraná derivó en la detención de un hombre durante un procedimiento realizado por personal policial en el barrio Nueva Ciudad. La intervención se inició a partir de un llamado que alertó sobre un conflicto ocurrido en el lugar.

(PER)

Al arribar al barrio, los efectivos se entrevistaron con una mujer, quien relató que había sido amenazada con un arma blanca por un hombre con el que mantenía problemas previos. Según manifestó ante los uniformados, el sospechoso se había retirado del lugar momentos antes de la llegada de la Policía.

Con los datos aportados por la denunciante, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones para intentar localizar al acusado. Finalmente, lograron encontrarlo a pocos metros del ingreso a su domicilio, situado dentro del mismo barrio.

Encontraron un cuchillo entre sus prendas

Una vez localizado, el sospechoso fue demorado por los efectivos. Durante el palpado realizado en el procedimiento, los policías encontraron entre sus prendas un cuchillo, que fue inmediatamente secuestrado y quedó incorporado a las actuaciones.

Tras el procedimiento, las autoridades policiales comunicaron lo sucedido a la Fiscalía en turno. Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la detención del individuo y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Paralelamente, la mujer se presentó para formalizar la denuncia por las amenazas recibidas. Las actuaciones continuarán bajo las directivas judiciales correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el conflicto y avanzar con la causa.

La investigación continúa

El cuchillo secuestrado quedó a disposición de la Justicia como parte de los elementos incorporados al expediente. La investigación buscará establecer la secuencia completa del episodio denunciado y las responsabilidades correspondientes.