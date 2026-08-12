Detuvieron a una mujer acusada de apuñalar a su pareja en Paraná: el hombre sufrió cinco heridas

La tentativa de homicidio en Paraná ocurrió este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Susini y Espejo, donde un hombre de 53 años sufrió cinco heridas de arma blanca. Por el hecho fue detenida su pareja, una mujer de 55 años, quien quedó alojada en Alcaidía a disposición de la Justicia.

Cecilia Galiano, subjefa de la División Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, explicó a Elonce que alrededor de las 14:45 horas personal de Comisaría 13ª fue enviado al domicilio tras una comunicación recibida por el 911. "En un llamado daban cuenta de que una persona se había querido quitar la vida", indicó.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien manifestó que no residía allí y aseguró que su pareja se encontraba encerrada en una habitación porque supuestamente había intentado quitarse la vida. Los policías debieron forzar la puerta, que estaba bloqueada con muebles, y encontraron al hombre consciente y con varias lesiones visibles en la cabeza.

La víctima dio otra versión y la mujer quedó detenida

Una vez asistido, el hombre brindó "otra versión de los hechos totalmente diferente", según señaló Galiano. Ante esa situación, se dio intervención a la fiscal en turno de Delitos Complejos, quien se presentó en el lugar junto con personal de la División Homicidios y otras áreas especializadas de la Policía de Entre Ríos.

"Ante los dichos del sujeto y de la mujer, con los elementos que había presentes en el lugar y al observar las lesiones, se determinó la detención de la mujer de 55 años", explicó la funcionaria policial. La sospechosa fue trasladada a Alcaidía y quedó, en principio, imputada por el delito de tentativa de homicidio.

En tanto, la víctima fue derivada al Hospital San Martín, donde los médicos constataron que presentaba cinco heridas provocadas con un arma blanca, principalmente en la zona de la cabeza. Su evolución fue favorable y alrededor de las 18 horas recibió el alta médica.

Secuestraron cuchillos y un revólver calibre 22

Durante el procedimiento, Galiano detalló que “se secuestraron cuchillos en el domicilio, algunos otros elementos y también un revólver calibre 22”.

Las circunstancias que desencadenaron el violento episodio permanecen bajo investigación. “Hay varias hipótesis que manejamos al respecto, pero es la fiscal la que va a realizar las tareas con las áreas de Policía Científica intervinientes para determinar qué es lo que realmente sucedió”, sostuvo.

Según la información policial, no se registraban denuncias previas vinculadas específicamente con esta pareja ni antecedentes de violencia de género atribuidos a la mujer. El hecho ocurrió en la vivienda del hombre, mientras que la acusada reside en otro barrio y se habría presentado allí durante el mediodía. La investigación continúa para reconstruir la secuencia y establecer las circunstancias del ataque.