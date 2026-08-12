Un hincha encontró a Lionel Scaloni en una playa europea y lo sorprendió con un particular regalo

Un grupo de argentinos protagonizó un inesperado encuentro con Lionel Scaloni durante sus vacaciones en una playa europea. El entrenador descansaba junto a su familia cuando fue reconocido por los hinchas, quienes se acercaron para saludarlo y le entregaron un particular regalo.

El momento quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo una mujer se aproxima al director técnico y le pide tomarse una fotografía, solicitud que acepta con una sonrisa.

Después del retrato, otro integrante del grupo se acercó hasta el lugar donde descansaba el entrenador y lo sorprendió con un trago. Lionel Scaloni recibió el obsequio y mantuvo una breve conversación con el hincha, en medio de un ambiente distendido.

“Gracias por todo, campeón”

El autor de la grabación acompañó las imágenes con un mensaje dedicado al técnico de la Selección argentina: “Gracias por todo, campeón”. La frase resumió el reconocimiento de los simpatizantes hacia el entrenador que condujo al equipo nacional durante uno de los ciclos más exitosos de su historia.

La escena no tardó en generar repercusión entre los usuarios, especialmente por la naturalidad con la que se desarrolló el encuentro. Scaloni se encontraba reposando en la playa, lejos de los estadios y de las exigencias propias de la competencia, cuando fue reconocido por sus compatriotas.

Jajaja unos argentinos vieron a Scaloni en una playa y le invitaron unos tragos. Ya no saben que regalo hacerle para que se quede pic.twitter.com/Tg3KkypuOR — Scalonados (@Scalonados) August 12, 2026

Antes de viajar a Europa, el entrenador había comenzado sus vacaciones en Pujato, la localidad santafesina donde nació. Allí permaneció algunos días en la casa de sus padres y también recibió el afecto de cientos de personas que se acercaron para conseguir un saludo, una fotografía o un autógrafo.

El futuro de Scaloni en la Selección argentina

La reaparición competitiva de Lionel Scaloni está prevista para la fecha FIFA de septiembre. La Asociación del Fútbol Argentino aún deberá confirmar los próximos rivales que tendrá el seleccionado antes de terminar el año.

La atención también está puesta en la continuidad del entrenador, cuyo contrato concluye en diciembre. Scaloni había manifestado su intención de dejar el cargo una vez finalizado el vínculo, aunque la conducción encabezada por Claudio Tapia busca convencerlo para extender su ciclo.

Mientras se espera una definición sobre su futuro, el técnico disfruta de unos días de descanso junto a su familia. Incluso lejos del país, el reconocimiento de los hinchas argentinos volvió a alcanzarlo, esta vez mediante una fotografía, un trago y un agradecimiento.

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