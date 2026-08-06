Futuro de Scaloni: Tapia fue contundente y aseguró que es su “plan A, B y C”

El futuro de Scaloni volvió al centro de la escena después del Mundial 2026. Claudio Tapia aseguró que espera renovar el contrato del entrenador y descartó buscar alternativas: “Todos queremos que siga”. El vínculo con la AFA vence en diciembre.
El futuro de Scaloni al frente de la Selección Argentina comenzó a definirse después del subcampeonato en el Mundial 2026 y Claudio “Chiqui” Tapia dejó en claro cuál es la postura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): pretende que el entrenador continúe y no analiza otros candidatos para reemplazarlo. “Mi plan A, B y C es Scaloni”, sentenció el dirigente.
En una entrevista con TyC Sports, el presidente de la AFA rompió el silencio respecto de la continuidad del técnico, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año. Las dudas habían aumentado después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial, cuando Scaloni se mostró profundamente afectado y dejó abierta la posibilidad de cerrar su exitoso ciclo.
Tapia remarcó el vínculo personal que construyó con el entrenador desde su llegada al seleccionado. “Lo quiero mucho al Gringo. Él vivió momento duros acá”, expresó. Además, aseguró que mantiene una “relación de ida y vuelta” constante con el santafesino.
Tapia quiere que Scaloni continúe en la Selección
El dirigente explicó que entiende que el entrenador necesita tiempo después de lo ocurrido en el Mundial y evitó establecer plazos inmediatos para alcanzar un acuerdo. “Cada uno tiene sus tiempos para hacer sus duelos”, afirmó sobre el momento que atravesaba Scaloni luego de quedarse a un paso de otro título mundial.
Sin embargo, Tapia se mostró optimista sobre la posibilidad de acordar la renovación. “Todos queremos que siga. Había conversaciones muy avanzadas”, aseguró, dando cuenta de que las partes ya habían mantenido negociaciones antes de que la continuidad quedara nuevamente bajo análisis.
La posición de la AFA quedó todavía más clara cuando fue consultado sobre eventuales reemplazantes. Tapia descartó pensar en otros nombres ante la posibilidad de que Scaloni decida cerrar su etapa: “Mi plan A, B y C es Scaloni”.
“Quizás mi acierto fue elegir quién comanda a la Selección”
El presidente de la entidad también destacó la identificación que el seleccionado consiguió con los hinchas durante el ciclo iniciado en 2018. “La gente se identificó con un grupo” y “nunca el pueblo tuvo tantas alegrías como con esta Selección”, sostuvo al realizar un balance de los últimos años.
En ese sentido, Tapia reivindicó la decisión que tomó cuando confió en Scaloni para conducir al combinado nacional. El entrenador había llegado inicialmente como una alternativa interina tras la salida de Jorge Sampaoli y posteriormente fue ratificado en el cargo.
“Quizás mi acierto fue elegir quién comanda a la Selección y sostenerlo”, expresó el titular de la AFA. Aquella decisión terminó dando inicio a uno de los períodos más exitosos de la historia de la Albiceleste.
Los títulos que marcaron el ciclo de Scaloni
Scaloni asumió interinamente en 2018, luego de haber integrado el cuerpo técnico encabezado por Sampaoli. Con el paso de los partidos consolidó un nuevo grupo de futbolistas y fue confirmado definitivamente como entrenador de la Selección.
Con Lionel Messi como principal referente dentro de la cancha, Argentina conquistó la Copa América de Brasil 2021, la Finalissima ante Italia en 2022 y posteriormente el Mundial de Qatar 2022. El ciclo sumó otro título continental con la Copa América disputada en Estados Unidos en 2024.
En 2026, el seleccionado volvió a alcanzar una final mundialista. Argentina completó otra campaña destacada, que incluyó el triunfo por 2-1 frente a Inglaterra en semifinales, pero España terminó imponiéndose por 1-0 durante el alargue del partido decisivo.
La frase de Scaloni que abrió interrogantes
El golpe de la derrota quedó reflejado durante la conferencia de prensa posterior a la final. Scaloni rompió en llanto y pronunció una frase que abrió dudas sobre su continuidad al frente del equipo nacional.
“No sé si podré lograr algo más grande que esto”, expresó el entrenador después del encuentro. Sus palabras volvieron a poner el foco sobre una cuestión que la AFA deberá resolver antes de que finalice el año.
El vínculo contractual del cuerpo técnico vence en diciembre de 2026. Por eso, las próximas concentraciones de la Selección aparecen como momentos importantes para que Tapia y Scaloni vuelvan a encontrarse y avancen en una definición.
Los próximos compromisos de Argentina
Antes del vencimiento del contrato, la Selección todavía tendrá actividad internacional. Está prevista una ventana de fechas FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período durante el cual se disputarían tres encuentros amistosos.
Posteriormente habrá otra ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, con otros dos partidos previstos. Scaloni estará al frente del seleccionado durante esos compromisos y se espera que en alguna de esas concentraciones mantenga una reunión con Tapia para resolver su futuro.
Mientras tanto, el presidente de la AFA descartó públicamente la búsqueda de un eventual sucesor. La prioridad absoluta será convencer al entrenador que condujo a Argentina desde 2018 para que extienda su vínculo más allá de diciembre. Tapia lo sintetizó con una definición que no dejó lugar a dudas: “Mi plan A, B y C es Scaloni”.