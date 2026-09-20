Cecilia Dieleke hizo historia con 16 años y siete medallas, pero ya sueña con los Juegos Olímpicos

Cecilia Dieleke ganó siete medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, con apenas 16 años, se convirtió en una de las grandes figuras argentinas. “Las medallas son solo algo material”, afirmó.
Cecilia Dieleke ganó siete medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y escribió una página destacada para la natación argentina. Con apenas 16 años, la joven consiguió tres oros, tres platas y un bronce, además de establecer récords históricos del torneo en sus tres triunfos.
Sin embargo, después de una actuación que superó sus propias expectativas, Dieleke eligió poner el foco lejos de los resultados. “Las medallas solo son algo material y demuestran todo lo que estuve entrenando, pero creo que los recuerdos de cómo me divertí y cómo la pasé, de todas las risas, los llevo en el corazón”, expresó en diálogo con Noticias Argentinas.
La nadadora contó que había llegado al certamen con la intención de aprender de los deportistas de mayor experiencia. “Era más que nada venir a divertirme, a aprender y disfrutar mucho. Creo que eso lo logré y aparte tuve muy buenas sensaciones en el agua. Creo que superé las expectativas”, reconoció.
De la colonia del club a representar a Argentina
La historia de Dieleke en la natación comenzó cuando tenía apenas seis años. Sus padres la llevaron junto a su hermana a una colonia del club alemán de su barrio y, después de seis meses, una profesora les propuso incorporarse al equipo. “Fue todo muy natural”, recordó.
El salto llegó alrededor de los 12 años. Para entonces ya había sido campeona nacional y también practicaba gimnasia artística. Su entrenador, Walter Rodríguez, le planteó que tenía condiciones para construir un futuro en la natación. A partir de ese momento abandonó la gimnasia y concentró sus esfuerzos en la pileta.
Su primera competencia nacional había sido en 2019, en Córdoba, cuando tenía nueve o diez años. Con el paso del tiempo, la exigencia deportiva aumentó, aunque la joven mantuvo una premisa que considera fundamental: disfrutar cada etapa.
“Se me pone la piel de gallina”
Dieleke recibió su primera convocatoria a la Selección argentina para el Sudamericano de 2023. Posteriormente compitió en el Sudamericano de mayores de 2024 y los Juegos Suramericanos representaron apenas su segunda experiencia en un torneo de mayores.
“Representar al país me da mucho orgullo y honor, intento dejar la bandera lo más arriba”, manifestó. Además, describió una de las sensaciones que más la movilizan: “Se me pone la piel de gallina cada vez que pienso en eso o cuando escucho el himno”.
La nadadora también resaltó el acompañamiento recibido durante la competencia. Contó que incluso personas que no conocían en profundidad la disciplina se acercaron para alentar a los representantes argentinos. Según explicó, ese respaldo generó un ambiente que ayudó a los deportistas a competir con mayor tranquilidad.
El disfrute como clave de sus resultados
Pese a haber acumulado siete preseas, Dieleke aseguró que su principal aprendizaje estuvo relacionado con las experiencias compartidas. “Creo que es lo más importante y lo que más busco, disfrutar de cada proceso, momento y torneo. Eso es lo que me lleva a hacer mis mejores tiempos”, sostuvo.
Su crecimiento deportivo estuvo acompañado por una exigente rutina de preparación. La joven entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), donde dispone de una pileta olímpica, gimnasio y otras instalaciones necesarias para desarrollar su preparación.
Cuando no tiene competencias inmediatas, explicó, el entrenamiento apunta a incrementar las cargas y corregir detalles observados en carreras anteriores. “Buscamos mejorar cada día”, resumió la nadadora, que incluso señaló como objetivo bajar aunque sea una centésima sus registros.
Dakar, el próximo gran desafío
Después de su histórica actuación en Santa Fe, Dieleke ya tenía un nuevo objetivo. La argentina se preparaba para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, previstos entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.
“Mi objetivo principal es divertirme, sé que es una vez en la vida”, aseguró sobre el desafío. La nadadora explicó que buscará disfrutar la experiencia, mejorar sus tiempos y, si resulta posible, alcanzar alguna final.
También admitió que todavía le resulta difícil dimensionar que otros jóvenes puedan verla como referente. “No lo puedo creer. Me gustaría ser un ejemplo tanto por cosas buenas como por cosas para aprender”, expresó.
El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos
Entre sus referentes mencionó a Macarena Ceballos y Andrea Berrino, compañeras de club a quienes destacó tanto por sus resultados como por el esfuerzo realizado durante sus carreras. Dieleke valoró especialmente la humildad y el acompañamiento que recibió de las nadadoras experimentadas.
A pesar del impacto de sus siete medallas, su regreso a la vida cotidiana fue rápido. Tras atravesar un cuadro de febrícula y afonía durante el cierre del torneo, anticipó que retomaría los entrenamientos para concentrarse plenamente en Dakar, publicó NA.
Con solo 16 años, la séptuple medallista ya tiene definido cuál es el objetivo que guía su carrera. Consultada sobre su mayor sueño, no dudó: “Llegar a los Juegos Olímpicos, es mi meta. Si no es en 2028 será en 2032”.