Primavera 2026: cuánto cuestan las salidas, el deporte y las escapadas en la nueva estación

Con la llegada de la primavera 2026, las salidas gastronómicas, la actividad física y las escapadas volvieron a ocupar un lugar en los planes de consumo de los argentinos. Un relevamiento de Focus Market mostró cuánto cuestan esas opciones y señaló que los comercios impulsaron promociones y financiación en un contexto de ventas minoristas en retroceso.

“Estas estrategias comerciales reflejan la necesidad del sector de sostener el movimiento en un contexto de consumo debilitado”, explicó el director de la consultora, Damián Di Pace. Según indicó a NA, los negocios buscaron atraer a consumidores que cuidaban sus gastos, pero también querían renovar hábitos y experiencias con el cambio de estación.

Cuánto cuestan las salidas

El informe ubicó el precio promedio de una pinta de cerveza artesanal en $7.000, o $5.900 durante el happy hour. El aumento interanual fue del 17%. En bares, un combo de hamburguesa, papas y una pinta cuesta $24.900, un 25% más que un año antes; la opción de papas fritas con dos pintas llega a $24.500, con una suba del 20%.

Los helados registraron un incremento interanual promedio del 35%. El kilo se ofrece entre $18.000 y $32.000, mientras que el cuarto kilo varía entre $6.500 y $12.000. Entre los postres de ocho porciones, el almendrado cuesta $12.400 y el bombón escocés, $17.000.

Deporte y bienestar

La cuota de los gimnasios aumentó, en promedio, un 50% interanual, tanto en establecimientos de barrio como en cadenas. Un conjunto deportivo básico de primera marca, compuesto por zapatillas de running, calza o short y remera, suma $329.500: un 15% más que en 2025.

El relevamiento también abordó el deporte como espacio de encuentro. Entre los encuestados, el 59% dijo que prefería conocer gente mediante actividades deportivas y el 14% eligió los bares para ese fin. Según el informe, la incorporación de mujeres a clubes deportivos creció un 89% y la participación en clubes de running aumentó un 59%.

Los precios de una escapada

Para viajar del 25 al 28 de septiembre de 2026, el estudio calculó el gasto de dos personas con alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno. Una escapada a Villa General Belgrano cuesta $712.973 en micro o $1.160.217 en avión. Para San Rafael, los valores son de $730.549 y $1.071.454, respectivamente. Cataratas del Iguazú requiere $879.555 en micro o $1.388.389 en avión.

Al preguntar qué actividades reducirían para pasar más tiempo al aire libre, el 54% de los encuestados eligió las redes sociales; el 21%, las series y el streaming; y el 10%, los videojuegos. El 15% respondió que mantendría sus hábitos sin cambios.