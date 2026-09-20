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Clásico en el Nuevo Gasómetro: Boca enfrenta a San Lorenzo este domingo

El Xeneize afrontará desde las 14.45 un nuevo compromiso por la décima fecha, después de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.

20 de Septiembre de 2026
Boca - San Lorenzo.
Boca - San Lorenzo.

El Xeneize afrontará desde las 14.45 un nuevo compromiso por la décima fecha, después de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá a Nazareno Arasa como árbitro.

Boca visitará este domingo a San Lorenzo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize llega al clásico después de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y buscará prolongar su racha de 14 partidos sin derrotas.

 

El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por TNT Sports Premium para quienes tengan contratado el Pack Fútbol.

 

 

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará el compromiso pocos días después de eliminar a San Pablo en el Morumbí. Con descanso antes de su próximo partido internacional, el entrenador podría mantener la base que consiguió la clasificación en Brasil.

 

La posible formación de Boca

 

Álvaro Montero se mantendría en el arco antes de incorporarse a la selección de Colombia. La defensa estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco.

 

En la mitad de la cancha, Boca tendría a Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, mientras que Alan Velasco ocuparía una posición más adelantada como enlace.

 

 

Miguel Merentiel y Leonel Flores completarían el ataque. De confirmarse esa alineación, Arruabarrena repetiría los mismos once que comenzaron el encuentro ante San Pablo por la Copa Sudamericana.

 

San Lorenzo busca sostener su recuperación

 

El Ciclón llega después de vencer 1-0 a Talleres y empatar frente a Independiente en el regreso de Rubén Darío Insua como entrenador. El objetivo del conjunto de Boedo es mantenerse en carrera por la clasificación a los playoffs del campeonato.

 

La probable formación tendría a José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

 

 

San Lorenzo intentará además detener el buen presente de Boca, que acumula 14 encuentros sin perder entre las distintas competencias y atraviesa una etapa decisiva de la temporada.

 

El antecedente entre ambos equipos

 

El último enfrentamiento entre los dos clubes se produjo en marzo de 2026, por la décima fecha del Torneo Apertura. Aquella vez igualaron 1-1 en la Bombonera.

 

 

Santiago Ascacibar había abierto el marcador para el Xeneize a los 55 minutos, mientras que Gregorio Rodríguez consiguió el empate definitivo diez minutos más tarde.

 

El clásico de este domingo comenzará a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro. Nazareno Arasa será el árbitro principal, Hernán Mastrángelo estará en el VAR y TNT Sports Premium tendrá la televisación del encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura.

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