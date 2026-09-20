Trump prepara cambios en la política de inteligencia artificial y anunció una “Fuerza de IA”

El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció que su administración trabaja en la conformación de una denominada “Fuerza de IA” y adelantó que próximamente designará a un “zar de Inteligencia Artificial”. La iniciativa fue comunicada este sábado mediante una publicación en Truth Social.

El mandatario sostuvo que su Gobierno no pretende frenar el desarrollo de la industria tecnológica y planteó que la nueva estructura estará orientada a acompañar y supervisar su crecimiento. Por el momento, no fueron difundidos detalles concretos sobre su organización, facultades o integrantes.

“De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el crecimiento de esta increíble industria”, escribió. También afirmó que la administración buscará detectar posibles usos perjudiciales y recurrir, cuando corresponda, a las herramientas existentes dentro del sistema de justicia civil y penal.

Qué se sabe sobre la denominada “Fuerza de IA”

Trump comparó la futura iniciativa con la Fuerza Espacial creada durante su primer mandato, aunque hasta ahora no precisó si la nueva estructura tendrá carácter civil, militar o funcionará dentro de alguna dependencia ya existente. La Casa Blanca tampoco había brindado mayores precisiones sobre ese punto.

El mandatario tampoco reveló quién ocupará el cargo de “zar de IA”. La designación sería anunciada próximamente y la persona elegida tendría responsabilidades vinculadas con la supervisión de las políticas estadounidenses sobre inteligencia artificial.

El Gobierno estadounidense ya había contado con David Sacks en un rol vinculado a la inteligencia artificial. El empresario dejó esa función durante 2026 y continuó posteriormente como asesor externo, según información difundida tras el anuncio presidencial.

El impulso a la inteligencia artificial

Durante su mensaje, Trump describió a la inteligencia artificial como una transformación comparable con una nueva revolución industrial o con la aparición de Internet. También sostuvo que esta tecnología podría representar una porción significativa de la economía estadounidense en los próximos años.

La posición expresada por el mandatario apunta a favorecer el crecimiento de la industria, al tiempo que plantea utilizar mecanismos legales existentes frente a eventuales prácticas consideradas perjudiciales, en lugar de establecer por ahora nuevas restricciones generales.

El anuncio se produce mientras en Estados Unidos continúa el debate sobre la velocidad de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, sus efectos sobre el empleo, la infraestructura necesaria para sostenerlos y los posibles riesgos asociados a tecnologías cada vez más avanzadas.

Debate por los controles sobre la IA

Distintos referentes tecnológicos y sectores políticos estadounidenses vienen discutiendo qué nivel de regulación debería aplicarse a estas herramientas. Algunas voces reclaman mayores controles de seguridad, mientras que la administración presidencial sostiene que un exceso de regulación podría afectar el desarrollo del sector y la competencia internacional.

En ese contexto, Trump manifestó en reiteradas oportunidades su rechazo a frenar el avance de la inteligencia artificial y sostuvo que Estados Unidos debe preservar su capacidad de innovación frente a otros países que también realizan fuertes inversiones en esta tecnología.

La futura “Fuerza de IA” y la designación de su responsable deberán ser detalladas por la administración estadounidense. Hasta el momento no se informó cuándo comenzará a funcionar, cuál será su presupuesto ni qué organismos participarán de la nueva estructura.