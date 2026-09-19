River cayó ante Huracán en el Monumental y frenó su levantada en el Clausura

REDACCIÓN ELONCE
River perdió con Huracán por 2-1 en el Monumental y dejó pasar una oportunidad para acercarse a la cima de su zona. Tomás Galván marcó para el Millonario, mientras que Óscar Cortés y Lucas Blondel anotaron para el Globo. Almada y Andrada salieron lesionados.
River perdió con Huracán por 2-1 este sábado en el estadio Monumental, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a los primeros puestos. La derrota tuvo además dos golpes para el equipo de Leonardo Ponzio: Thiago Almada y Tobías Andrada debieron abandonar el campo por problemas físicos.
El Millonario llegó al encuentro en pleno crecimiento después de tres triunfos consecutivos, pero tuvo un comienzo para el olvido. Apenas habían transcurrido unos minutos cuando Almada sintió una molestia en el recto anterior de la pierna izquierda y pidió el cambio. Lucas Beltrán ingresó en su lugar.
River todavía intentaba acomodarse a la salida de una de sus figuras cuando Huracán encontró la apertura del marcador. A los nueve minutos, Óscar Cortés ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo que atravesó el área sin desvíos y terminó dentro del arco de Santiago Beltrán.
River buscó el empate y sufrió otra lesión
Con la ventaja, el Globo retrocedió algunos metros y encontró espacios para intentar lastimar de contra. Cortés volvió a inquietar con un remate que salió por encima del travesaño y el conjunto de Parque Patricios procuró aprovechar cada recuperación para salir rápidamente.
River comenzó a crecer a partir de Ángel Correa, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo local. El delantero buscó permanentemente el arco rival y generó una de las situaciones más claras con un tiro libre que obligó a una gran respuesta de Hernán Galíndez.
El arquero de Huracán también intervino ante una definición de Sebastián Driussi, luego de una asistencia entre líneas de Fausto Vera. Sin embargo, cuando River parecía acercarse al empate, recibió otra mala noticia: Tobías Andrada debió abandonar la cancha por una molestia en su pierna derecha. El juvenil, convocado este mismo sábado a la Selección Argentina, salió visiblemente afectado.
Galván encendió al Monumental
River mantuvo la iniciativa durante el segundo tiempo y finalmente consiguió quebrar la resistencia visitante. Cerca de los 20 minutos del complemento, Ángel Correa dejó atrás a varios rivales y encontró a Tomás Galván, quien recibió con espacio.
El mediocampista sacó un potente remate que se metió en el ángulo y estableció el 1-1, desatando el festejo en el Monumental. El empate parecía abrir un nuevo partido y el conjunto de Ponzio aumentó la presión en busca de completar la remontada.
El Millonario adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos. Sin embargo, esa búsqueda también dejó espacios para las transiciones de un Huracán que esperaba su oportunidad para volver a golpear.
Blondel silenció el Monumental
La oportunidad llegó a los 35 minutos del segundo tiempo. Lucas Blondel avanzó por el sector central y sacó un fuerte remate esquinado que terminó en el fondo de la red, para establecer el 2-1 y devolverle la ventaja al conjunto dirigido por Diego Martínez.
El segundo gol visitante fue un duro golpe para River, que volvió a lanzarse sobre el arco de Galíndez durante los minutos finales. Los laterales se proyectaron constantemente y el equipo buscó llegar mediante centros y ataques directos.
Gonzalo Montiel fue una de las principales vías para intentar generar peligro desde la derecha, mientras que Driussi y Mauro Arambarri tuvieron oportunidades que no lograron transformar en el empate.
Una derrota que frenó la recuperación de River
El pitazo final confirmó el 2-1 de Huracán, que consiguió un triunfo de enorme valor como visitante y cortó la racha positiva que River había construido desde la llegada de Leonardo Ponzio al banco.
El Millonario venía de superar consecutivamente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, resultados que le habían permitido llegar a esta jornada con 13 puntos y nuevamente involucrado en la pelea por los puestos de clasificación.
La derrota dejó además preocupación por el estado físico de Almada y Andrada. Especialmente llamativa resultó la situación del juvenil de 19 años, quien horas antes había recibido la convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina.
Una noche para olvidar en Núñez
Más allá del resultado, River tuvo situaciones y durante varios pasajes consiguió llevar el desarrollo hacia el campo de Huracán. Sin embargo, el Globo mostró mayor efectividad y aprovechó dos momentos determinantes para llevarse los tres puntos del Monumental.
Para el equipo de Ponzio, la caída significó mucho más que el final de una racha de tres victorias consecutivas. También representó una oportunidad desperdiciada para escalar posiciones dentro de la Zona B del Torneo Clausura y fortalecer su situación en la Tabla Anual.
El 2-1 ante Huracán cerró así una noche difícil para River: perdió ante su gente, dejó escapar la posibilidad de acercarse a los primeros puestos y terminó con dos futbolistas importantes lesionados. Ahora, además de recuperar terreno en el campeonato, el cuerpo técnico aguardará los estudios médicos para conocer la gravedad de las molestias de Almada y Andrada.