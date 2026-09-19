Selección Argentina: Scaloni sumó seis jugadores del fútbol local y hubo sorpresas

La Selección Argentina sumó seis convocados del fútbol local para los tres amistosos que disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Lionel Scaloni completó este sábado la nómina con jugadores de Boca, River y Estudiantes, entre los que sobresale la primera citación del delantero Leonel Flores.

La lista difundida oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino está integrada por Leonel Flores (Boca), Tomás Palacios (Estudiantes), Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada (River). De esta manera, el Millonario aportó cuatro de los seis futbolistas provenientes de la Liga Profesional.

Flores, Palacios y Andrada aparecen entre las novedades de la convocatoria. El cuerpo técnico argentino había anunciado días atrás a los futbolistas que actúan en el exterior, pero se había reservado lugares para observar y sumar jugadores de la competencia doméstica.

Flores y Palacios tendrán un régimen especial

La AFA aclaró que Leonel Flores y Tomás Palacios entrenarán en el predio de Ezeiza, pero serán liberados para disputar los compromisos correspondientes con Boca y Estudiantes. Una vez cumplidas esas obligaciones, volverán a incorporarse a las prácticas del seleccionado nacional.

Otra situación particular será la de Nicolás Otamendi. El experimentado defensor de River fue convocado específicamente para el amistoso que Argentina disputará el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.

El calendario de la Albiceleste comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la ventana internacional frente a Benín el 6, con esos últimos dos compromisos programados en el Monumental.

Tres futbolistas se sumaron desde el exterior

Después de anunciar a los seis representantes del fútbol argentino, Scaloni amplió nuevamente la convocatoria con otros tres jugadores que militan fuera del país: Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez.

Equi Fernández, actualmente en Bayer Leverkusen, ya había tenido una convocatoria a la Selección Mayor. El mediocampista había integrado el plantel durante la doble fecha de Eliminatorias de septiembre de 2024 frente a Chile y Colombia.

Para Santiago Simón, actualmente en Toluca, y Valentín Gómez, jugador del Betis, la convocatoria representa una nueva oportunidad dentro del proceso de renovación que atraviesa el conjunto dirigido por Scaloni.