Copa Davis: Cerúndolo ganó con autoridad y puso a Argentina en ventaja ante Turquía

Francisco Cerúndolo puso a Argentina en ventaja ante Turquía por la Copa Davis al derrotar con autoridad a Yanki Erel por 6-0 y 6-4. El número 23 del ranking mundial necesitó poco más de una hora para quedarse con el primer punto de la serie que se disputa en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Cerúndolo impuso condiciones desde el comienzo ante el número 329 del mundo. Con tres quiebres consecutivos y apenas 27 minutos de juego, se adjudicó el primer set por un contundente 6-0 y encaminó rápidamente el partido.

Fue la sexta vez durante 2026 que el argentino consiguió un 6-0. Anteriormente lo había logrado frente a Hugo Dellien, Daniil Medvedev, Botic Van de Zandschulp, Alejandro Tabilo y Jenson Brooksby.

Cerúndolo cerró el triunfo en dos sets

El desarrollo fue más equilibrado en el segundo parcial. Erel logró sostener sus primeros servicios y presentó mayor resistencia, aunque Cerúndolo volvió a marcar diferencias en el séptimo game.

A partir de ese quiebre, el argentino administró la ventaja y cerró el segundo set por 6-4 para asegurar el primer punto del equipo capitaneado por Javier Frana.

La serie corresponde al Grupo Mundial I y tiene como objetivo para Argentina asegurar la permanencia en esa instancia y obtener un lugar en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Además, representa la primera eliminatoria de Frana como capitán jugando como local.

Tirante buscará ampliar la ventaja

El segundo punto de este sábado tendrá como protagonista a Thiago Tirante, quien enfrentará a Mert Alkaya con la posibilidad de dejar al seleccionado argentino 2-0 antes de la jornada del domingo.

La serie continuará con el dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Tuncay Duran y Arda Azkara. Luego están previstos los cruces Cerúndolo-Alkaya y Tirante-Erel, sujetos a posibles modificaciones.

Argentina necesita conseguir tres de los cinco puntos para quedarse con la serie ante Turquía y avanzar a los Qualifiers de 2027.