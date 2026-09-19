Motos y apps desafían la venta de autos 0 km en Argentina: cambian los hábitos de movilidad

Los hábitos de movilidad en Argentina atraviesan una transformación que plantea nuevos desafíos para el mercado automotor. El mayor uso de aplicaciones de transporte y el avance de las motos de baja cilindrada aparecen como alternativas frente a la compra de un auto 0 km, especialmente entre los más jóvenes.

El fenómeno tiene mayor presencia en las grandes ciudades, donde las aplicaciones permiten resolver traslados sin afrontar los costos asociados a tener un vehículo. En localidades menos pobladas, en tanto, las motos de 110 cc ganaron terreno por su menor precio de compra y mantenimiento.

Según explicó a iProfesional un empresario con más de 50 años de experiencia en el sector automotor, las nuevas generaciones combinan transporte público y aplicaciones para desplazarse. A su entender, los costos de combustible, seguro, patente y estacionamiento también influyen en que el auto haya perdido prioridad entre parte de los jóvenes.

Las automotrices buscan un nuevo tipo de cliente

A este cambio se suma otra dificultad propia del mercado argentino: el acceso al financiamiento. Incluso entre quienes desean adquirir un vehículo, la falta de alternativas de crédito accesibles puede convertirse en un obstáculo para concretar la compra.

Frente a este escenario, las automotrices comenzaron a prestar mayor atención a otro segmento: las flotas destinadas a servicios de movilidad. La estrategia incluye versiones con equipamiento más básico y precios inferiores, pensadas para vehículos que serán utilizados intensivamente por conductores de aplicaciones.

"Las marcas tendrán que encontrar un nuevo cliente y eso ya está ocurriendo", sostuvo el empresario consultado. Según su análisis, las ventas destinadas a flotas tendrán cada vez mayor importancia para las terminales ante la transformación de las preferencias de los consumidores.

Autos más económicos para trabajar con aplicaciones

Algunas marcas ya modificaron su oferta. Volkswagen, por ejemplo, incorporó el Polo Robust y versiones Sense del Virtus y Nivus. Según los valores correspondientes a septiembre, el Polo Robust cuesta $9 millones menos que el Track, mientras que el Nivus Sense se ubica $10 millones por debajo del Trendline.

También aparecen vehículos concebidos específicamente para el trabajo con plataformas. Baic introdujo el EU5 eléctrico, un sedán orientado al servicio mediante aplicaciones, con un valor informado de US$29.900.

Paralelamente, se desarrolla un negocio alrededor del alquiler de autos para conductores. Algunos trabajadores optan por utilizar vehículos mediante esquemas de alquiler diario o semanal y, en determinados casos, modalidades similares al leasing para terminar adquiriéndolos.

El negocio automotor se adapta a una nueva movilidad

Este esquema convirtió al conductor de aplicaciones en un potencial cliente para empresas de alquiler, concesionarios y automotrices. Ya no se trata solamente de personas que adquieren un vehículo para uso particular, sino de unidades utilizadas como herramienta de trabajo.

El cambio también modifica las características valoradas al elegir un modelo. Para una flota, aspectos como el costo de adquisición, consumo y mantenimiento pueden adquirir mayor importancia que determinados elementos de confort.

Desde el sector automotor consideran que esta transformación obligará a las terminales a adaptar rápidamente sus estrategias. El desafío será captar nuevos compradores en un escenario donde motos, transporte público y aplicaciones compiten cada vez más con el modelo tradicional de tener un auto propio.