Autos 0 km: qué modelos tienen descuentos de hasta $12,6 millones y financiación a tasa 0% en septiembre

La caída de las ventas de autos 0 km llevó a las automotrices a reforzar durante septiembre sus estrategias comerciales. Distintas marcas ofrecen descuentos de hasta $12,6 millones, créditos a tasa 0% y planes de financiación con plazos que, según cada propuesta, podían extenderse hasta 30 meses.

Las promociones incluyen bonificaciones directas sobre los precios sugeridos, préstamos sin interés por montos de hasta $43 millones y propuestas que combinaron rebajas con financiación. Las condiciones variaron según la marca, la versión elegida y el concesionario, informó Clarín.

La ofensiva comercial se produjo en un escenario de retracción. Durante julio se patentaron 43.758 vehículos, un 30,3% menos que en el mismo mes del año anterior. En agosto, la caída interanual alcanzó el 19%, por lo que el mercado no consiguió revertir la tendencia registrada durante el primer semestre.

Peugeot rebajó el precio del 208

Una de las principales propuestas de septiembre fue la denominada Peugeot Week, prevista entre el 14 y el 20 de septiembre en los concesionarios oficiales de la marca. La campaña contempló precios especiales, financiación y beneficios adicionales.

Peugeot Allure

La promoción más significativa correspondió al Peugeot 208 Allure AT, cuyo valor bajó de un precio de lista de $43.810.000 a $31.200.000. La diferencia fue de $12.610.000, equivalente a una rebaja cercana al 29%, publicó Clarín.

La misma versión pudo financiarse a tasa 0% durante 24 meses, aunque la automotriz no informó el monto máximo cubierto por esa alternativa. Por ese motivo, los compradores debían consultar las condiciones particulares antes de concretar la operación.

Otra oferta alcanzó al Peugeot 2008 Active, que tuvo un precio promocional de $41.500.000. Para este modelo, la compañía permitió financiar hasta $18 millones sin interés, con un plazo de 18 meses.

El 208 Allure AT también se ofreció mediante un plan de ahorro de 84 cuotas, con adjudicación acordada en la segunda cuota y un aporte equivalente al 10% del valor del vehículo. Las promociones sumaron una bonificación del 50% del seguro durante los primeros tres meses.

Nissan aplicó bonificaciones de hasta $11 millones

Nissan también redujo los precios sugeridos de diferentes vehículos. Los descuentos alcanzaron hasta $11 millones e incluyeron modelos híbridos, sedanes, SUV y versiones seleccionadas de la camioneta Frontier.

Nissan Sentra

La mayor bonificación correspondió al Nissan X-Trail e-Power Exclusive, equipado con un sistema híbrido de rango extendido. Su precio sugerido pasó de $82.990.000 a $71.990.000 durante septiembre.

Las versiones nafteras Advance y Exclusive del X-Trail recibieron descuentos de $4 millones. Los valores finales dependieron de la configuración elegida y de las condiciones informadas por los puntos de venta.

Rebajas para la gama Sentra

La automotriz japonesa también aplicó reducciones sobre la gama Nissan Sentra. La versión Advance CVT bajó de $43.990.000 a $38.990.000, lo que representó una diferencia de $5 millones.

MG

Los modelos Sentra SR CVT y SR Nightfall recibieron una bonificación de $8 millones. De esa manera, sus precios disminuyeron de $49.990.000 a $41.990.000.

Por su parte, el Sentra Exclusive tuvo un descuento de $7 millones y también quedó con un valor promocional de $41.990.000.

Promociones para Kicks y Frontier

Las bonificaciones de Nissan se extendieron al nuevo Kicks. La versión Sense recibió un descuento de $6.490.000 y quedó disponible por $46.500.000.

El Kicks Advance registró una rebaja de $6.700.000, con un precio promocional de $51.290.000. En tanto, la variante Exclusive descontó $5.500.000 y pasó a costar $54.490.000.

También hubo promociones para versiones seleccionadas de la Nissan Frontier. El mayor beneficio correspondió a la PRO4X 4x4 AT, con una bonificación superior a $5,2 millones: su valor se redujo de $74.559.100 a $69.339.963.

MG extendió sus descuentos en dólares

MG, la firma de origen británico perteneciente al grupo chino SAIC y representada en Argentina por Eximar, mantuvo durante septiembre las promociones lanzadas por su primer aniversario en el mercado nacional.

Las bonificaciones se concentraron en el MG ZS Hybrid+, uno de los SUV híbridos disponibles dentro de la oferta local. La versión Luxury recibió un descuento de US$2.000 y pasó de US$29.900 a US$27.900.

La variante Comfort, por su parte, tuvo una bonificación de US$1.000: su precio promocional se ubicó en US$26.500, frente a los US$27.500 establecidos previamente. En ambos casos, los descuentos estarán vigentes hasta el 30 de septiembre.

El ZS Hybrid+ combinó un motor naftero con otro eléctrico y entregó una potencia conjunta declarada de 191 CV. Según la información técnica de la marca, su consumo promedio fue de cinco litros cada 100 kilómetros.

Los precios y beneficios informados correspondieron a promociones puntuales de septiembre. Los valores finales, gastos administrativos, costos de patentamiento, disponibilidad de unidades y requisitos de financiación debían verificarse en cada concesionario.